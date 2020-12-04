Зеленський додав, що у випадку посилення карантинних обмежень уряд повідомить про них заздалегідь. Про це президент України сказав у своєму відеозверненні.

Важливо В уряді назвали можливі обмеження локдауну й дату остаточного рішення

Він зауважив, що повністю уникнути локдауну в Україні буде важко. Також він пояснив, що ймовірність посилення карантинних обмежень у січні існує, але "ні для кого це не буде сюрпризом". Президент вже доручив Кабміну повідомити про запровадження локдауну до кінця наступного тижня.

Ймовірний локдаун не означає, що треба скасувати заплановану відпустку, здавати квитки. Для громадян України державний кордон буде відкритий і для виїзду, і для в'їзду,

– наголосив Зеленський.

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