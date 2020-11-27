Володимир Зеленський на нараді обговорив скандальне рішення Конституційного Суду. Президент України зауважив, що попри те, що КСУ своїм рішенням створив конституційну кризу, у цій ситуації є дещо позитивне.

Зеленський дав завдання максимально швидко підготувати та подати зміни до чинного законодавства, щоб подолати цю кризу. Про це повідомляє Офіс Президента.

Важливо Необхідно забезпечити повне відновлення перевірок декларацій, – Зеленський

Президент України підкреслив, що влада має зробити все, щоб пауза не затягнулася на пів року чи рік.

Єдиний плюс – це консолідація всіх антикорупційних органів. Всіх ланок нашої влади. Такої консолідації, такої роботи разом ніколи не було в Україні. Тому це, може, повинно було відбутися, щоб всі почали працювати разом,

– пояснив Зеленський.

Також президент наголосив, що рішення КСУ поставило під загрозу європейське майбутнє України та ставлення міжнародних партнерів до нашої країни.

Зверніть увагу! Рішення Конституційного Суду розв'язало руки багатьом корупціонерам, адже фактично дозволило брехати у своїх електронних деклараціях. У НАЗК заявили, що правоохоронці вже закрили кілька кримінальних проваджень про неправдиве декларування на загальну суму понад 30 мільйонів гривень.