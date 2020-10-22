На опитування 25 жовтня Президент України Володимир Зеленський покладає надважливі місії. Зокрема, якщо українці підтримають легалізацію канабісу у медичних цілях, це спонукає нардепів схвалити відповідний закон.

На відміну від звичайних соціологічних досліджень, всеукраїнське опитування дозволить почути думки мільйонів людей. Про це Зеленський заявив в інтерв'ю кільком українським телеканалам, повідомляє 24 канал.

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Президент сподівається, що українці підтримають легалізацію медичного канабісу і це стане аргументом для нардепів.

Електорально вони (нардепи – 24 канал) побачать, що люди це підтримують. Тоді я як президент, маючи вже соціологію, нічого не буду боятися, подам цей законопроєкт і буду знати, що в мене є підтримка і Ради, і народу,

– наголосив Зеленський.

Навіщо легалізовувати медичний канабіс

Легалізація канабісу в Україні може відбутися з медичною метою. Вживання канабісу зменшує біль у важкохворих людей.

Вживати канабіс з медичною метою вже дозволили Австрія, Італія, Швейцарія, Польща, Фінляндія, Північна Македонія та інші країни світу.

Окрім того, на території деяких держав дозволили вживати канабіс не лише для лікування, але й розваг людей.



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