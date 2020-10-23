Окружний адміністративний суд Києва дозволив Володимиру Зеленському провести всеукраїнське опитування 25 жовтня. Саме у день місцевих виборів українці зможуть відповісти на 5 додаткових питань від президента.

Раніше житель Івано-Франківської області через суд вимагав визнати опитування Зеленського незаконним. Однак ОАСК відхилив позов. Про це мовиться у рішенні суду.

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"Суд дійшов висновку, що позов є необґрунтованим і недоведеним достатніми доказами, і відмовив позивачеві у його задоволенні", – заявили у постанові.

Таке рішення суд пояснив тим, що обов’язковою умовою надання правового захисту є наявність реального порушення прав людини на момент звернення.

Оголошення будь-яким суб'єктом владних повноважень про свої наміри на вчинення будь-яких дій на майбутнє не може бути розцінено як дію, яка порушує право позивача,

– додали у суді.

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Раніше президент Зеленський анонсував проведення всеукраїнського опитування під час місцевих виборів. Відтак 25 жовтня українці зможуть відповісти на 5 додаткових питань. За словами Зеленського, вони стосуватимуться того, що "найбільше хвилює українців".

5 запитань опитування:

Чи підтримуєте ви ідею довічного ув'язнення за корупцію в особливо великих розмірах? Чи підтримуєте ви створення вільної економічної зони на території Донецької та Луганської областей? Чи підтримуєте ви скорочення кількості народних депутатів до 300? Чи підтримуєте ви легалізацію канабісу в медичних цілях – для зменшення болю у важких хворих? Чи підтримуєте ви право України на використання безпекових гарантій визначених Будапештським меморандумом для відновлення її державного суверенітету й територіальної цілісності?

Володимир Зеленський під час інтерв'ю заявив, що всеукраїнське опитування матиме дуже важливе значення. Проте юридичних наслідків у його результатів бути не може.



5 питань від Зеленського / Інфографіка 24 каналу