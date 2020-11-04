Віталій Марків 4 листопада повернувся додому після 3 років в італійській в’язниці. Відразу після прибуття на Україну нацгвардієць зустрівся з президентом Володимиром Зеленським.

Зустріч Марківа та Зеленського відбулася у теплій і дружній атмосфері. Про це повідомила пресслужба Офісу Президента.

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Зеленський розпитував нацгвардійця про його самопочуття, а також цікавився деталями про перебування у в'язниці.

Ви – молодець. Я вас вітаю, дуже приємно зустрітися. Я вважаю, що це дійсно спільна перемога, і перш за все – перемога України на міжнародному рівні. Круто, що у нас такі бійці. Все, що було в наших силах, ми робили,

– наголосив президент.

Марків подякував президентові Зеленському за підтримку та допомогу. Нацгвардієць зауважив, що турбота з боку Президента України була для нього надзвичайно приємною.

"Ваша підтримка була для мене головним знаком – не тільки як для громадянина України, але й військовослужбовця, що Головнокомандувач є, він турбується і своїх не залишає", – розповів Марків.

Військовий також зізнався, що під час свого ув'язнення багато часу присвятив вивченню української історії. Окрім того, він багато читав і писав. Марків наголосив, що зберіг кожен лист та кожен малюнок, який йому надіслали під час ув'язнення.

Зверніть увагу! Вже в Україні Марків сказав, що повернення додому – його найважливіша особиста перемога. А також, що йому випало зіткнутися із підлістю пропаганди та фальшивої інформації. У в’язниці він дав собі дав обіцянку вистояти до кінця. Лави Нацгвардії Марків залишати не планує. Більше з його промови читайте тут.

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