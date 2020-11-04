Зеленський зустрівся з нацгвардійцем Марківим: про що говорили
Віталій Марків 4 листопада повернувся додому після 3 років в італійській в’язниці. Відразу після прибуття на Україну нацгвардієць зустрівся з президентом Володимиром Зеленським.
Зустріч Марківа та Зеленського відбулася у теплій і дружній атмосфері. Про це повідомила пресслужба Офісу Президента.
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Зеленський розпитував нацгвардійця про його самопочуття, а також цікавився деталями про перебування у в'язниці.
Ви – молодець. Я вас вітаю, дуже приємно зустрітися. Я вважаю, що це дійсно спільна перемога, і перш за все – перемога України на міжнародному рівні. Круто, що у нас такі бійці. Все, що було в наших силах, ми робили,
– наголосив президент.
Марків подякував президентові Зеленському за підтримку та допомогу. Нацгвардієць зауважив, що турбота з боку Президента України була для нього надзвичайно приємною.
"Ваша підтримка була для мене головним знаком – не тільки як для громадянина України, але й військовослужбовця, що Головнокомандувач є, він турбується і своїх не залишає", – розповів Марків.
Військовий також зізнався, що під час свого ув'язнення багато часу присвятив вивченню української історії. Окрім того, він багато читав і писав. Марків наголосив, що зберіг кожен лист та кожен малюнок, який йому надіслали під час ув'язнення.
Що відомо про справу Марківа: коротко
- 30 червня 2017 року італійська поліція арештувала Віталія Марківа в аеропорту Болоньї. Йому висунули підозру у вбивстві італійського журналіста Андреа Роккеллі на Донбасі ще у 2014 році.
- Нацгвардієць Марків воював на сході, але до вбивства цивільних громадян – Роккелі та його російського перекладача Андрія Миронова – не міг бути причетним.
- У липні 2019 року суд в італійському місті Павія засудив українця до 24 років неволі. Його визнали співучасником убивства. Жодних прямих доказів причетності українця до злочину не надали.
- Україна наполягала на непричетності у нацгвардійця до злочину. За інформацією українського слідства, двоє журналістів загинули в результаті обстрілу російсько-терористичних військ.
- 3 листопада суд присяжних у Мілані виправдав Марківа та звільнив його. На заключному судовому засіданні була присутня українська делегація у складі глави МВС Авакова і омбудсменки Денісової.
- А вже 4 листопада нацгвардієць повернувся додому.
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