Президент Володимир Зеленський 6 жовтня звільнив Айвараса Абромавичуса з посади гендиректора Укроборонпрому. Ім'я його наступника вже відоме.

Хто став новим гендиректором Укроборонпрому

Зеленський призначив Ігоря Фоменка виконувачем обов’язків генерального директора Укроборонпрому, повідомляє Офіс Президента.

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Призначити Фоменка Ігоря Олександровича виконувачем обов'язки генерального директора Державного концерну Укроборонпром,

– мовиться у наказі президента.

Що відомо про звільнення Абромавичуса

У вересні цього року стало відомо, що Абромавичус просить звільнити його з посади гендиректора Укроборонпрому. Політик неодноразово наголошував, що погодився очолити концерн лише тимчасово.

Що відомо про Фоменка

Обіймав керівні посади в Луганському патронному заводі

Працював заступником гендиректора з бронетанкової, радіолокаційної та спеціальної техніки Укроборонпрому.

Працював у компаніях АвтоКрАЗ, Corum Group, ICDI Group.

Здобув ступінь MBA в Institute of International Business Relations (Німеччина)