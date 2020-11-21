Президент України Володимир Зеленський звільнив голову Чернігівської районної державної адміністрації. На початку листопада його затримали на хабарі. Мовиться про Сергія Журмана: його на початку листопада затримали на хабарі.

Звільнення Журмана з посади: що відомо Відповідне розпорядження Зеленський підписав 20 листопада. Про це повідомили на офіційному сайті президента України. До теми Депутата Чернігівської облради жорстко затримали за чималий хабар – відео Звільнити Журмана Сергія Миколайовича з посади голови Чернігівської районної державної адміністрації Чернігівської області згідно з поданою ним заявою,

– мовиться у документі. Що цьому передувало 4 листопада в СБУ повідомили, що голову Чернігівської райдержадміністрації затримали на отриманні хабаря.

За даними спецслужби, він вимагав 10 тисяч доларів за зміну цільового призначення земельної ділянки площею 6 гектарів. Також за ці гроші він пропонував дозвіл на розробку детального плану території.

Тоді у Службі бепеки ім'я затриманого не назвали. А те, що за всім стоїть саме Журман, повідомила голова Чернігівської ОДА Анна Коваленко. Опісля чиновниця направила до Офісу Президента подання на звільнення політика.

Якщо вину Журмана доведуть, йому загрожує позбавлення волі на 5 – 10 років.

Його призначили на посаду голови Чернігівської РДА в липні 2020 року.