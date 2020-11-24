Президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення з посади глави Хмельницької обласної держадміністрації Дмитра Габінета. Тимчасово обов'язки очільника ОДА виконуватиме Роман Примуш.

Зауважимо, що Кабмін ще 18 листопада погодив звільнення Габінета. Президентський указ про його звільнення з’явився на сайті ОП.

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Звільнити Габінета Дмитра Анатолійовича з посади голови Хмельницької обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою,

– мовиться у документі.

Довідка: Дмитро Габінет – український юрист та викладач. Він став головою ОДА 21 листопада 2019 року.

Водночас іншим указом Зеленський тимчасово поклав виконання обов'язків голови Хмельницької ОДА на Романа Примуша.

Цікаво, що 18 листопада в уряді також погодили призначення на посаду глави Хмельницької ОДА Сергія Гамалія. Щоправда, у президентських указах його прізвище поки не фігурує.

Гамалій ніколи не працював у держорганах і присвятив себе бізнесу. Він – власник підприємства "Деліція", яке займається ресторанним бізнесом, а також надає послуги мобільного харчування.