Президент України Володимир Зеленський звільнив главу Миколаївської облдержадміністрації Олександра Стадніка. Він вже підписав відповідний указ.

Указ №502 оприлюднили на офіційній сторінці президента. Також вказали причину такого рішення.

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В президентському указі мовиться про те, щоб звільнити Стадніка Олександра Васильовича з посади голови Миколаївської обласної державної адміністрації за заявою, яку він сам подав напередодні.

Хто буде натомість

Відтак, тепер тимчасово виконуватиме обов'язки глави Миколаївської ОДА буде Георгій Решетілов. Йому їх передав Зеленський своїм іншим указом.

Що відомо про Олександра Стадніка?

Стаднік народився в 1977 році в селищі Смоліне Маловисківського району Кіровоградської області. Відучився в Київському університеті внутрішніх справ за спеціальністю "правознавство", після чого працював у податковій.

Був виконувачем обов'язків глави податкової інспекції Дніпровського району Києва, звідки звільнився у 2017 році.

Олександр Стаднік очолив Миколаївську обласну державну адміністрацію у вересні 2019 року. Його на цю посаду своїм указом призначив президент Володимир Зеленський.

Напередодні він також повідомляв на своїй сторінці у фейсбуці, що захворів на коронавірус.

Більше про те, що відомо про Стадніка – читайте у нашому матеріалі.