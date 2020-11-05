Зеленський звільнив голів ОДА трьох областей: деталі
Володимир Зеленський звільнив голів трьох обласних держадміністрацій. Мова йде про очільників Одеської, Івано-Франківської та Сумської ОДА.
Відповідні укази 5 листопада оприлюднили на сайті Офісу Президента.
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Кого звільнив президент
- голову Одеської ОДА Максима Куцого;
- очільника Івано-Франківської ОДА Віталія Федорова;
- голову Сумської ОДА Романа Грищенка.
До слова, раніше Кабмін погодив ці звільнення. На засіданні уряду прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в Україні немає касти недоторканних. Якщо чиновник демонструє неякісну та неефективну роботу або десь недотягує, кадрові зміни будуть.
Нагадаємо, голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко розповів, що у деяких областях готують заміни голів ОДА. Він уточнив, що кадрові зміни стосуватимуться тих областей, де керівники не показали за рік жодних змін.
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