Президент Володимир Зеленський 18 листопада звільнив керівника СБУ Миколаївської області Віталія Герсака. Нардепка Соломія Бобровська раніше розповіла, що Герсак регулярно зустрічався з громадянами РФ з сумнівною репутацією.

Зеленський вже підписав указ про звільнення. Про це повідомила пресслужба Офісу Президента. Актуально Павло Рябікін став головою митниці: що про нього відомо Звільнити Герсака Віталія Анатолійовича з посади начальника Управління Служби безпеки України в Миколаївській області,

– мовиться у повідомленні. Що сказала Бобровська Політикиня наголосила, що Герсак регулярно мав зустрічі з громадянами Росії з сумнівною репутацією. Зустрічі працівників СБУ з іноземцями без дозволу керівництва заборонені. Бобровська також повідомила, що направила у ДБР спеціальне звернення. У ньому мовиться, що Герсак міг надати доступ до державної таємниці першому заступнику голови Миколаївської облради Тахіру Садрідінову ще до його офіційного вступу на посаду. Зверніть увагу! У процесі розслідування "Наші гроші" виявили, що родина Герсака має цінну нерухомість, землю та елітний автопарк. Уся ця розкіш є неспівмірною з офіційними доходами близьких Герсака.