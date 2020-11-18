Зеленський звільнив керівника СБУ Миколаївської області Герсака: у чому його підозрюють
Президент Володимир Зеленський 18 листопада звільнив керівника СБУ Миколаївської області Віталія Герсака. Нардепка Соломія Бобровська раніше розповіла, що Герсак регулярно зустрічався з громадянами РФ з сумнівною репутацією.
Зеленський вже підписав указ про звільнення. Про це повідомила пресслужба Офісу Президента.
Актуально Павло Рябікін став головою митниці: що про нього відомо
Звільнити Герсака Віталія Анатолійовича з посади начальника Управління Служби безпеки України в Миколаївській області,
– мовиться у повідомленні.
Що сказала Бобровська
- Політикиня наголосила, що Герсак регулярно мав зустрічі з громадянами Росії з сумнівною репутацією. Зустрічі працівників СБУ з іноземцями без дозволу керівництва заборонені.
- Бобровська також повідомила, що направила у ДБР спеціальне звернення. У ньому мовиться, що Герсак міг надати доступ до державної таємниці першому заступнику голови Миколаївської облради Тахіру Садрідінову ще до його офіційного вступу на посаду.
Поділитися новиною