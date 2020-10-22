Президент Зеленський вважає, що покарання за порушення карантину в Україні мають бути суворішими. На його думку, штрафи мають бути посилені. Чому цього досі немає, пояснює просто: винні депутати.

Таку думку Володимир Зеленський висловив в інтерв'ю кільком українським телеканалам, повідомляє 24 канал. Так, він поскаржився на законодавство, коли начебто на людину складають адмінпротокол за порушення карантину, а суд її виправдовує.

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Втім, Зеленський наголосив, що змінити законодавство до виборів неможливо і пояснив, чому.

Приймати рішення повинні депутати Верховної Ради. Ніхто перед виборами нічого не хоче робити. Вони всі бояться. Питання не тільки в монобільшості, питання в усіх депутатах, питання про ставлення до людей. Чому? Наші люди, я вважаю, сильно розслабилися. Я розумію, що вони втомилися від COVID-19, але не носити маску – це зовсім неправильно,

– наголосив глава держави.

Він додав, що зміни до законодавства щодо штрафів повинні бути. Мовляв, люди мають знати, що, якщо не носити маску – відразу можна бути оштрафованим.

Втім, найгірше, на думку Зеленського, коли десятки тисяч людей збирають на концертах, після чого "відбувається нова хвиля коронавірусу". Президент уточнив, що за цими епізодами вже відкриті кримінальні провадження.

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