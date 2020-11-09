Президент Володимир Зеленський та глава Офісу Президента Андрій Єрмак захворіли на коронавірус. Вони перебуватимуть на ізоляції та працюватимуть під наглядом лікарів дистанційно. Загалом ОП працює в "особливому режимі", усі зроблять тести на коронавірус, контактні особи перебуватимуть на самоізоляції.

Ті, хто спілкувався з інфікованим коронавірусом Зеленським, перебуватимуть на ізоляції до отримання негативного тесту на коронавірус. Про це у коментарі УНІАН заявила прессекретарка президента Юлія Мендель.

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За її словами, 9 листопада більшість співробітників Офісу Президента зробили тести на COVID-19. Дехто вже отримав результати, хтось ще чекає.

ОП працює в особливому режимі від початку карантину: там міряють температуру, ходять в масках, дотримуються дистанції, у всіх є дезінфектори, частина працівників перейшла на дистанційну роботу, відбувається чергування,

– розповіла Мендель.

Вона також уточнила, що ті, хто не зробив тестів на коронавірус з певних причини, зроблять їх протягом тижня.

Мендель додала, що президент почувається добре. З усіх симптомів коронавірусу має лише невелику температуру. Глава держави перебуватиме на ізоляції та працюватиме під наглядом лікарів дистанційно. Це стосується і керівника ОП Єрмака.

Крім того, в Офісі Президента обіцяють повідомляти про стан здоров’я тих, хто захворів.

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