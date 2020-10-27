У Зеленського назвали кілька причин водної кризи у Криму
Російські окупанти переселили до Криму багатьох своїх громадян. Окрім того, вони значно розширили на півострові свій військовий контингент, відтак, і без того малі запаси води вичерпалися швидше.
Так вважає заступниця постійного представника президента України в Криму Таміла Ташева. Про причини водної кризи на півострові вона розповіла в коментарі "РБК-Україна".
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Які причини водної кризи у Криму назвала Ташева:
- Однією з причин водної кризи, на її думку, є заміщення населення на півострові, зокрема, через завезення додаткового населення.
- Також, за її словами Росія створює та наповнює військові бази, які витрачають велику кількість води.
У представництві президента наполягають: відновлення водопостачання не відбудеться до деокупації півострова.
Відповідальність за цивільне населення та ситуацію з водою лежить на державі-окупанту.
У Росії було 6,5 років на ці проблемні питання,
– наголосила Ташева.
Криза з водою у Криму: коротко
- До 2014 року Україна забезпечувала до 85% потреб півострова в прісній воді через Північно-Кримський канал з Дніпра.
- Втім, вже після анексії півострова Росією Україна перестала забезпечувати Крим водою з Дніпра.
- Відтак, ситуація на півострові погіршувалася з кожним місяцем. Почали міліти та висихати водосховища, річки.
- Окупанти натомість ввели обмеження на воду у деяких містах та районах.
- Зараз окупанти возять воду в Крим автоцистернами. Бездумне використання підземних вод вже призвело до засолення ґрунтів.
- Аби зрозуміти, якою складною є ситуація на півострові зараз, нагадаємо: днями глава окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов запропонував стріляти по хмарах, щоб викликати дощ.