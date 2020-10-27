Російські окупанти переселили до Криму багатьох своїх громадян. Окрім того, вони значно розширили на півострові свій військовий контингент, відтак, і без того малі запаси води вичерпалися швидше.

Так вважає заступниця постійного представника президента України в Криму Таміла Ташева. Про причини водної кризи на півострові вона розповіла в коментарі "РБК-Україна".

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Які причини водної кризи у Криму назвала Ташева:

Однією з причин водної кризи, на її думку, є заміщення населення на півострові, зокрема, через завезення додаткового населення.

Також, за її словами Росія створює та наповнює військові бази, які витрачають велику кількість води.

У представництві президента наполягають: відновлення водопостачання не відбудеться до деокупації півострова.

Відповідальність за цивільне населення та ситуацію з водою лежить на державі-окупанту.

У Росії було 6,5 років на ці проблемні питання,

– наголосила Ташева.

Криза з водою у Криму: коротко