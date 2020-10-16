В Офісі Президента кажуть, що Україна може отримати транш МВФ у кінці 2020 або на початку 2021 року. Але для цього ще треба вирішити кілька технічних проблем.

Україна не припиняла робочий процес з Міжнародним валютним фондом. Про це в ефірі одного з українських телеканалів заявив радник президента з економічних питань Олег Устенко, повідомляє 24 канал.

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Ми досі не отримали транш, тому що є ціла низка технічних проблем,

− сказав радник Зеленського.

Що саме заважає отримати транш МВФ

За словами радника президента, треба розв'язати технічні проблеми з державним бюджетом на 2021 рік та зробити певні корегування.

Також треба зробити зміни щодо антикорупційних відомств.

При цьому Устенко заявив, що не всі деталі переговорів можна виносити в публічну площину.

Що відомо про транші від МВФ для України