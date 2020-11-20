Рішення про госпіталізацію президента Володимира Зеленського до "Феофанії" ухвалили лікарі. В Офісі Президента зазначили, що недугу глави держави не можна назвати "суперлегкою".

Саме лікарі вирішили госпіталізувати президента

Рішення направити Зеленського до лікарні ухвалили медики після того, як оцінили ситуацію. Про це повідомив заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко Інтерфакс-Україна.

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Я б не сказав, що він (Зеленський – 24 канал) хворіє у якійсь суперлегкій формі,

– зауважив Тимошенко.

Президент постійно проводить наради

В Офісі Президента запевняють, що госпіталізація не позначилась на графіку роботи глави держави. Зеленський постійно на зв'язку у телефонному режимі.

"Всюди встановлені системи відеозв'язку, у тому числі спецзв'язок проведений у "Феофанію". Президент постійно проводить різні наради, у різних складах", – розповів заступник голови ОПУ.

Зверніть увагу! Раніше потребу у госпіталізації президента до "Феофанії" пояснювали саме технічним забезпеченням медзакладу. Адже вдома на самоізоляції президент не міг би настільки ефективно працювати. З цієї самої причини у "Феофанії" з коронавірусом перебуває й г олова Офісу Президента Андрій Єрмак.