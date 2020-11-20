Я б не сказав, що Зеленський хворіє у суперлегкій формі, – заступник голови Офісу Президента
Рішення про госпіталізацію президента Володимира Зеленського до "Феофанії" ухвалили лікарі. В Офісі Президента зазначили, що недугу глави держави не можна назвати "суперлегкою".
Саме лікарі вирішили госпіталізувати президента
Рішення направити Зеленського до лікарні ухвалили медики після того, як оцінили ситуацію. Про це повідомив заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко Інтерфакс-Україна.
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Я б не сказав, що він (Зеленський – 24 канал) хворіє у якійсь суперлегкій формі,
– зауважив Тимошенко.
Президент постійно проводить наради
В Офісі Президента запевняють, що госпіталізація не позначилась на графіку роботи глави держави. Зеленський постійно на зв'язку у телефонному режимі.
"Всюди встановлені системи відеозв'язку, у тому числі спецзв'язок проведений у "Феофанію". Президент постійно проводить різні наради, у різних складах", – розповів заступник голови ОПУ.
Що відомо про госпіталізацію Зеленського?9 листопада Зеленський повідомив, що інфікувався коронавірусом. 2 листопада Зеленського госпіталізували до клініки "Феофанія". З лікарні глава держави кілька разів записував відеозвернення. За словами речниці Зеленського Юлії Мендель, президент почувається значно краще.
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