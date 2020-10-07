Про деталі засідань ТКГ, стратегію Росії щодо Донбасу, поведінку Фокіна, мир в Україні та війну на Донбасі – у програмі "Що це було" з Сергієм Лещенком та Євгенією Моторевською говорив член української делегації у Тристоронній контактній групі Денис Казанський.

В представників так званих "ЛНР" та "ДНР" склалося негативне ставлення до президента Зеленського, розповів Казанський в ефірі 24 каналу.

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У них негативне ставлення в цілому до України й до будь-якого українського лідера, який не поступається.

Це проєктується на Зеленського. Ще коли не було перемир'я, я постійно зустрічав твердження, що "Україна веде ще більш криваві обстріли, ніж при карателі Порошенку", "Зеленський виявився більш кровожерливими". Коли ніхто не реагував на них, в ОРДЛО почали кампанію з демонізації Зеленського. У всіх злочинах згадували президента.

Вони в принципі Україну ненавидять, тому тут прізвище неважливе. Якщо хтось з українського боку – для них це маркер ворога.

Про деталі засідань ТКГ

Російські представники під час засідань Тристоронньої контактної групи завжди намагаються показати, що у цих перемовинах можна обійтись і без них. РФ заявляє, що конфлікт в України саме з псевдореспубліками, а Росія тут ні до чого.

Детальніше про те, як проходять засідання ТКГ – читайте за посиланням.

Про стратегію Росії щодо Донбасу