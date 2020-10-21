На Зеленського подали до суду через всенародне опитування: подробиці
Житель Івано-Франківської області подав до суду на президента Володимира Зеленського через ініційоване ним всенародне опитування. Чоловік вимагає, аби суд заборонив проведення опитування.
Позов зареєстрували в Окружному адміністративному суді Києва. Про це повідомляє пресслужба суду.
До речі Всеукраїнське опитування від Зеленського профінансує "Слуга народу"
Що просить позивач
- Позивач просить суд визнати протиправним оголошення Зеленського про проведення всенародного опитування на виборчих дільницях.
- Крім цього житель Івано-Франківщини хоче, аби суд зобов’язав президента не проводити опитування 25 жовтня.
Наразі суд вирішує, чи відкривати провадження щодо адміністративної справи.
Опитування Зеленського: що відомо
- Раніше Зеленський анонсував опитування, яке проведуть у день виборів, 25 жовтня. Українці матимуть змогу відповісти на 5 додаткових питань.
- Опитування буде добровільним. Анкети із запитаннями роздаватимуть волонтери біля виборчих дільниць.
- Профінансує опитування "Слуга народу".
Запитання, які включатиме опитування Зеленського / Інфографіка 24 каналу