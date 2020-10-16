Його потребують 2 мільйони українців, – в Зеленського пояснили питання про канабіс
Президент Зеленський нарешті озвучив всі питання з анонсованого ним всеукраїнського опитування 25 жовтня. Четверте питання стосується легалізації медичного канабісу в Україні. Речовина потрібна тяжкохворим в якості знеболювального.
Йдеться виключно про медичні препарати з канабісом, що необхідні людям, які переживають важкий системний біль, вкрай тривожні та депресивні стани, посттравматичний стресовий розлад, зокрема й після фронту. Так включення цього питання до всенародного опитування українців пояснили в Офісі Президента.
Тим часом Які країни легалізували марихуану: інфографіка
"Застосування медичної марихуани у державах, які це вже дозволили, демонструє її ефективність при депресіях, посттравматичному стресовому розладі, що є важливим для військових, які повертається додому з війни. За попередніми підрахунками, не менше 2 мільйонів українців потребують саме таких препаратів", – мовиться у повідомленні.
У президента вважають, що несправедливо залишати вирішення цього питання тільки політикам. Там додають: дискусія може тривати ще багато років без чітко висловленої думки народу.
Відтак, запитання, поставлене громадянам під час опитування 25 жовтня звучить так:
Чи підтримуєте ви легалізацію канабісу в медичних цілях – для зменшення болю у важких хворих?
В Офісі Президента наголошують: йдеться тільки про препарати медичного характеру, які необхідні людям, що переживають важкий системний біль, вкрай тривожні та депресивні стани чи посттравматичний стресовий розлад.