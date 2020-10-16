Президент Зеленський нарешті озвучив всі питання з анонсованого ним всеукраїнського опитування 25 жовтня. Четверте питання стосується легалізації медичного канабісу в Україні. Речовина потрібна тяжкохворим в якості знеболювального.

Йдеться виключно про медичні препарати з канабісом, що необхідні людям, які переживають важкий системний біль, вкрай тривожні та депресивні стани, посттравматичний стресовий розлад, зокрема й після фронту. Так включення цього питання до всенародного опитування українців пояснили в Офісі Президента.

Тим часом Які країни легалізували марихуану: інфографіка

"Застосування медичної марихуани у державах, які це вже дозволили, демонструє її ефективність при депресіях, посттравматичному стресовому розладі, що є важливим для військових, які повертається додому з війни. За попередніми підрахунками, не менше 2 мільйонів українців потребують саме таких препаратів", – мовиться у повідомленні.

У президента вважають, що несправедливо залишати вирішення цього питання тільки політикам. Там додають: дискусія може тривати ще багато років без чітко висловленої думки народу.

Відтак, запитання, поставлене громадянам під час опитування 25 жовтня звучить так:

Чи підтримуєте ви легалізацію канабісу в медичних цілях – для зменшення болю у важких хворих?

В Офісі Президента наголошують: йдеться тільки про препарати медичного характеру, які необхідні людям, що переживають важкий системний біль, вкрай тривожні та депресивні стани чи посттравматичний стресовий розлад.

Зверніть увагу! Ініційоване Главою держави опитування не тотожне референдуму. Голосування не матиме прямих юридичних наслідків. Втім, юридично деякі з питань опитування можуть бути згодом закріплені нардепами чи президентом у формі подання відповідного законопроєкту.



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Всеукраїнське опитування 25 жовтня / Інфографіка 24 каналу