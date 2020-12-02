Президент не втручається, – У Зеленського відреагували на скандал з Венедіктовою і Татаровим
В Офісі Президента стверджують, що глава держави Зеленський не втручається у роботу правоохоронних органів. Зокрема, у справу, в якій, ймовірно, фігурує заступник глави ОП Олег Татаров.
Що кажуть у Зеленського
Зеленський та Офіс Президента підтримують будь-які прозорі розслідування, що базуються на доведених фактах. Про це заявив радник глави ОП Михайло Подоляк, повідомляє LIGA.net.
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Подоляк наголосив, що інформація про нараду у президента, на якій Зеленський нібито доручив захищати Татарова – вигадка.
Президент і ОП сповідують принцип невтручання в справи правоохоронних, антикорупційних органів. Щодо свого оточення президент дотримується того ж принципу: жодного кумівства в Офісі президента бути не може,
– наголосив Подоляк.
Що говорив Татаров
Татаров спростовував інформацію, що причетний до злочинів, а також, що його хотіли затримати.
"Їх поширення я пов'язую зі своєю публічно озвученою позицією щодо роботи керівництва антикорупційного органу. Зараз працюю у штатному режимі", – заявив Татаров.
Що цьому передувало
- НАБУ розслідує ймовірну причетність Татарова до фальсифікації експертизи у справі колишнього нардепа і забудовника Максима Микитася.
- Справа стосується розкрадання грошей під час будівництва житла для Нацгвардії.
- За даними слідства компанія "Укрбуд" забудовника Максима Микитася заволоділа 81 мільйоном гривень.
- У ЗМІ з'явилась інформація, що Татарову мали 2 грудня вручити підозру, однак Венедіктова заблокувала процес.
- У НАБУ підтвердили, що генпрокурорка змінила прокурорів справи та зірвала вручення підозри посадовцю. Однак прізвище Татарова у повідомленні бюро не фігурувало.
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