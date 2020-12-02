В Офісі Президента стверджують, що глава держави Зеленський не втручається у роботу правоохоронних органів. Зокрема, у справу, в якій, ймовірно, фігурує заступник глави ОП Олег Татаров.

Що кажуть у Зеленського

Зеленський та Офіс Президента підтримують будь-які прозорі розслідування, що базуються на доведених фактах. Про це заявив радник глави ОП Михайло Подоляк, повідомляє LIGA.net.

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Подоляк наголосив, що інформація про нараду у президента, на якій Зеленський нібито доручив захищати Татарова – вигадка.

Президент і ОП сповідують принцип невтручання в справи правоохоронних, антикорупційних органів. Щодо свого оточення президент дотримується того ж принципу: жодного кумівства в Офісі президента бути не може,

– наголосив Подоляк.

Що говорив Татаров

Татаров спростовував інформацію, що причетний до злочинів, а також, що його хотіли затримати.

"Їх поширення я пов'язую зі своєю публічно озвученою позицією щодо роботи керівництва антикорупційного органу. Зараз працюю у штатному режимі", – заявив Татаров.

Що цьому передувало