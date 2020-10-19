Станом на сьогодні альтернативи Зеленському немає, але він повинен почати відчувати відповідальність за долю країни. Це або станеться до нового року, або вже не станеться.

Таку думку озвучив лідер партії "За майбутнє" в програмі "Відверта розмова" на телеканалі "112 Україна".

Проблемою, яку не може вирішити Зеленський, є те, що він не контролює ситуацію. Тоді питання: чому йому не доповідає його оточення?

Нагадує 37-й рік, коли люди, сидячи в тюрмах, писали листи Сталіну й говорили, що Йосип Віссаріонович, мабуть, не знає, що відбувається в Радянському Союзі,

– прокоментував Ігор Палиця.

Утім, політик переконаний: на нинішній момент кращого Президента зараз не буде.

"Він повинен лишатися Президентом, але почати відчувати відповідальність за долю країни. І розігнати всіх тих людей, які сіли на потоки, які довели країну до того, що ми опинилися в жахливій економічній і катастрофічній епідемічній ситуації. Це або станеться до нового року, або вже не станеться", – зазначив Ігор Палиця.