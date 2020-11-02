Президент України Володимир Зеленський має певний план щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Однак про нього ще не відомо на загал.

Таку думку висловив голова делегації України в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук. Про це він сказав в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

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Також він наголосив, що в української групи ТКГ також є шляхи виходу із ситуації. Але він "не має повноважень про них говорити".

Насамперед я абсолютно переконаний, що план "Б" є у президента,

– вважає Кравчук.

План "Б" щодо Донбасу: які заяви лунали раніше

Крім цього, перший президент України переконаний, що Зеленський пам'ятає обіцянку, яку він дав на пресконференції у травні 2020 року. Тоді він заявив, що дає собі ще рік, щоб домогтися успіхів щодо мінських домовленостей.

Зеленський тоді також згадував про свій план "Б" і "не хотів би реалізовувати плани "B" і "С", хоча вони й існують".

Шляхи врегулювання конфлікту на Донбасі

Кравчук також зазначив, що шляхи для врегулювання ситуації на Донбасі, які не поставлять РФ у незручне становище, можуть дати результати.

"Я думаю, що і Росія втомилася від цієї війни на Донбасі, і не тільки на Донбасі. І якби ми знайшли спільно якісь шляхи, які не поставили б, як вони вважають, Росію в невигідне становище, в політико-міжнародному плані, – це дало б конкретні результати", – сказав Кравчук.