Президента України Володимира Зеленського закликали негайно ліквідувати Окружний адміністративний суд Києва. Відповідну петицію зареєстрував журналіст Данило Мокрик, вона вже набрала необхідні для розгляду 25 тисяч підписів.

Тепер президент має подати до Верховної Ради законопроєкт про його ліквідацію. Електронну петицію зареєстрували на сайті глави держави.

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Про що йдеться у петиції

Автор петиції вказав, що ОАСК повністю втратив авторитет, а тому його варто негайно ліквідувати. Свою позицію аргументував записами розмов керівництва цього суду, які опублікувало Національне антикорупційне бюро в липні 2019 та 2020 року.

Вони свідчать про глибоко вкорінену в суді корупцію і практику неправосудності рішень,

– заявив Данило Мокрик.

Згідно з законодавством, право ініціювати процедуру ліквідації суду є тільки у президента, а тому й створили петицію.

Чи може Зеленський виконати прохання

Голова "Центру протидії корупції" Віталій Шабунін заявив, що у Зеленського немає шансу проігнорувати цю петицію. Річ у тім, що є передбачена законом процедура, а тому він змушений відреагувати протягом 10 днів.

Можливостей відвертітися у Зеленського немає, він точно відреагує, однак є одне питання – якою буде ця реакція,

– сказав Шабунін.

За словами Шабуніна, Зеленський може зробити так, як казав раніше Офіс Президента – що він не має повноважень розпускати ОАСК, однак це неправда. "Він єдина посадова особа, яка може почати це питання. Минулий раз суспільство збрехав безликий Офіс Президента", – заявив голова "Центру протидії корупції".

Шабунін наголосив, що саме ця ситуація є можливістю побачити, наскільки президент готовий виконувати обіцянки і боротись з суддівською мафією.

"Хай Зеленський зробить те, що має зробити – передасть законопроєкт в парламент, а далі є його монобільшість, яка просто може його проголосувати. Все дуже просто. Вже понад рік Зеленський блокує ліквідацію цього огидного суду. Побачимо, як він вийде з ситуації зараз", – підсумував Шабунін.

Детальніше про скандальні рішення Окружного адміністративного суду – у матеріалах 24 каналу.