Представник українського президента Володимира Зеленського повідомив, що у тимчасово окупованому Криму епідситуація з пандемією коронавірусної інфекції COVID-19 близька до катастрофічної.

Як повідомили у Представництві Президента України в Автономній Республіці Крим у фейсбуці, російська окупаційна влада не в змозі захистити життя та здоров'я кримчан.

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Зазначається, що у лікарнях недостатньо місць і ліжок, а лікарні відмовляють громадянам в госпіталізації.

Хворих переводять із лікарень у санаторії, де вони залишаються без медичної допомоги, немає можливості пройти тест на COVID добровільно, людям іноді потрібно чекати більше 24 годин, поки до них приїде машина швидкої допомоги,

– йдеться у повідомленні.

Крім того, представники Зеленського наголосили, що в аптеках немає основних препаратів, а статистика ситуації з COVID в Криму спотворюється російською окупаційною владою.

"Немає об'єктивної інформації для цивільного населення про ризики, пов'язані з COVID-19, відсутній контроль за використанням засобів індивідуального захисту та обладнання в громадських місцях та місцях, де багатолюдно", – заявив представник Президента України в АР Крим Антон Кориневич.

Що відомо про захворюваність на коронавірус у Криму

Так, з початку епідемії коронавірусу у Криму та Севастополі зареєстровано понад 12,8 тисячі випадків зараження COVID-19, 234 людей померли від ускладнень. Про це повідомляє окупаційна влада, однак правозахисники вважають, що ці дані є спотвореними і насправді кількість випадків є значно більшою.

Зауважимо, що за епідситуацію у Криму наразі відповідальна держава-окупант. Однак влада Росії не вживає достатніх заходів щодо захисту здоров'я та життя населення окупованої території.

Крім того, дані про захворювання, які надає російська влада у Криму, не підтверджує жодна міжнародна організація.