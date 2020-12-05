Землетрус магнітудою 5,3 стався 5 грудня біля берегів провінції Анталія, що у Туреччині. Наразі жодної інформації про жертв та постраждалих немає.

Про жертв та руйнування – інформації немає

Також офіційні джерела не повідомляють нічого про серйозні руйнування. Про це інформує Jerusalem Post.

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Землетрус стався о 15:44 за місцевим часом у районі Газіпаша. Його епіцентр було розташоване на глибині більше ніж 77 кілометрів.

Через те, що будинки трусило, місцеві жителі були змушені вибігти надвір, незважаючи на карантинні обмеження.

Дивіться відео, як потрусило Анталію:

Головне про потужний землетрус у Туреччині: