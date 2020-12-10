Раннього ранку 10 грудня за місцевим часом із епіцентром у Кабанському районі Бурятії (республіка в Росії на березі Байкалу) стався землетрус. У епіцентрі магнітуда становила 7,6, в решті районів – від 5 до 6.

Докладніше про землетрус у Бурятії

Землетрус стався приблизно о 5:45 ранку 10 грудня (23:45 9 грудня за Києвом). Також підземні поштовхи відчули жителі сусідньої Іркутської області. Їхня сила становила 5 – 6 балів. Про це повідомляє пресслужба МНС Росії в Іркутській області.

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За даними рятувальників, наразі інформації ані про руйнування, ані про потерпілих немає. Всі житлові та промислові об’єкти працюють, як і раніше. Мовиться як про Іркутську області, так і про Бурятію.

Тим часом, у Іркутську після землетрусу за провадили режим підвищеної готовності. А чергові служби міста почали збір інформації про наслідки землетрусу.

Управління МНС у Бурятії, зі свого боку, повідомило, що епіцентр землетрусу перебував у дельті річки Селенга, що впадає у Байкал – в 16 кілометрах на північний захід від селища Дубініне. Сила поштовхів, за їхніми даними, становила 5,5 бала.



Дані про бурятський землетрус 10 грудня / Взято з російських ЗМІ

Поштовхи відчували таких районах Бурятії:

Кабанському,

Прибайкальському,

Іволгинському,

Згурівському,

Селенгинському,

Тарбагатайскому.

Крім того, землетрус відчули жителі Улан-Уде.

На сайті Європейського середземноморського сейсмологічного центру повідомляють, що епіцентр землетрусу перебував у 88 кілометрах від Улан-Уде та в 41-му – від Кабанська. Магнітуда становила 5,3.

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Де розташовується Бурятія / Карта

Зауважимо! Землетруси магнітдою 1 – 4 характеризують як слабкі, 5 – 7 – як сильні, 8 і більге – як руйнівні. Землетруси до 5 балів не завдають шкоди. В Україні для визначення інтенсивності землетрусів використовують 12-бальну шкалу MSK-64 (Медведєва-Шпонхойера-Карніка).