Діти переходили вузьку вулицю в місті, але через підземні поштовхи стіна обвалилась. Про це повідомляє видання The National Herald.

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Масштаби руйнувань на острові Самос: дивіться відео

Зверніть увагу! В Егейському морі поблизу узбережжя Греції та Туреччини стався потужний землетрус магнітудою 6,6. Підземні поштовхи відчували навіть в Афінах та Стамбулі. У Греції землетрус викликав руйнування на острові Самос. Зокрема, зруйновано частину церкви Богородиці в Карловасі.



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