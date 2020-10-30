Землетрус у Греції забрав життя чотирьох людей: серед них діти – відео
На грецькому острові Самос унаслідок обвалу будинку після землетрусу загинуло четверо людей. Серед загиблих виявили тіла двох підлітків.
Діти переходили вузьку вулицю в місті, але через підземні поштовхи стіна обвалилась. Про це повідомляє видання The National Herald.
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Що відомо про жертв землетрусу в Греції
- За інформацією телеканалу ERT-1, загинули юнак та дівчина. Їм було по 15 та 17 років.
- Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс висловив співчуття родичам загиблих та обіцяв надати їм усю необхідну допомогу.
- Окрім того, щонайменше восьмеро людей отримали поранення різного ступеня важкості. Вони перебувають у госпіталях.
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