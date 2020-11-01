Після потужного землетрусу в Ізмірі турецькі рятувальники знайшли під уламками 70-річного чоловіка. Він перебував там упродовж 33 годин після трагедії на Егейському узбережжі Туреччини і грецьких островах.

Ахмета Ситима врятували під уламками одного з 20 житлових будинків, зруйнованих у районі Байраклі Ізміру. Він перебував у процесі реконструкції через недостатню сейсмостійкість. Про це повідомляє The Guardian.

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Кількість постраждалих

Влада Туреччини 1 листопада 2020 року повідомила, що кількість загиблих в Ізмірі досягла 58 осіб. Двоє підлітків загинули на грецькому острові Самос.

На цей момент нам відомо, що 58 наших громадян загинули в результаті землетрусу і 896 осіб отримали поранення,

– зазначив президент Туреччини Таїп Ердоган.

За його словами, уряд має намір залікувати рани братів і сестер в Ізмірі до того, як почнуться холоди і дощі.

Важливо! В Управлінні з надзвичайних ситуацій Туреччини повідомили, що поранені є не тільки в Ізмірі, а й в Айдині, Манісі і Баликесірі. Більше про потужний землетрус читайте тут.

Міністр охорони здоров'я Фахреттин Коджі ствердив, що приблизно 702 постраждалих вже виписали з лікарень, а 8 залишаються у відділеннях інтенсивної терапії.

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