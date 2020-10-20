Потужний землетрус магнітудою 7,5 стався 19 жовтня у морі поблизу Санд Пойнт на Алясці. Мешканців прибережних районів евакуюють, адже виникла загроза цунамі. Утім, регіон віддалений від великих місць, тож фахівці не очікують значних негативних наслідків.

Скотт Ленглі з Національного центру попередження про цунамі розповів, як пишуть у CNN, що наразі зафіксували лише хвилі 1,3 метра заввишки. Зараз фахівці уважно спостерігають за акваторією у 500-мильній зоні від берега.

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Сам землетрус стався 19 жовтня за 91 кілометр від містечка Санд Пойнт на Алясці. Одразу ж оголосили попередження про цунамі.

Але оскільки небезпечна територія порівняно віддалена від людських помешкань, мешканцям прибережних районів порадили евакуюватися недалеко. Водночас місцеві кажуть, що відчули землетрус добряче.

Я тут виросла, ми ж на лінії розломів, тож землетруси тут – нормальне явище. Але цей був відчутний, великий,

– сказала лікарка з Санд Пойнт Лорна Остербак.

Зауважимо, сейсмологи зафіксували за годину після основного поштовху ще кілька афтершоків, і доволі сильних – магнітудою у 5,9 та 5,8.



Епіцентр землетрусу біля Алеутських островів та Аляски / Скриншот Google

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