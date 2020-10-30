Землетрус, який 30 жовтня стався у Румунії, відчули жителі Чернівців. Люди повідомляють, що прокидалися від незрозумілих поштовхів, а у домашніх сервантах дзвеніло скло.

У ніч з 29 на 30 жовтня на території плата Бирлад (на сході Румунії) сталася серія землетрусів, які відчули і в Чернівцях. Про це заявив український сейсмолог Андрій Ніколаєв, повідомляє АСС.

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Що ще сказав сейсмолог

Люди відчули останній землетрус, який був найсильнішим. Його магнітуда становила 4,4.

Магнітуда найсильнішого поштовху – 4,4. Перед ним були ще два магнітудою 2,1 та 2,9. Досить серйозний поштовх в межах 3 відчули в Румунії. Один місцевий житель, який був недалеко в Яссах, писав, що за 15 секунд до поштовху прокинулися папуги в клітках та почали літати,

– наголосив Ніколаєв.

Він також спростував інформацію, що землетруси сталися нібито на території Карпат. За словами Ніколаєва, поштовхи відбулися між містами Ясси і Бакеу поблизу від кордону з Молдовою.

Що відомо про наслідки землетрусу у Чернівцях

До Чернівців поштовхи докотилися о 00:40.

Люди написали у мережі, що серед ночі відчули незрозумілі поштовхи. Зокрема, один із жителів зауважив, що " лежав у ліжку, легкий поштовх відчув". Водночас задзвеніло скло у сервантах.

лежав у ліжку, легкий поштовх відчув". Постраждалих внаслідок землетрусу серед жителів Чернівців немає.