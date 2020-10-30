Внаслідок сильного землетрусу в Егейському морі біля берегів Туреччини загинули 6 людей. Ще понад 200 постраждали. Лікарні в турецькому Ізмірі переповнені пораненими.

Міністр внутрішніх справ Туреччини Сулейман Сойлу повідомив, що в Ізмірському районі обвалились десятки будівель, під завалами яких можуть перебувати люди. Про це повідомляє видання Anadolu.

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Наразі про точну кількість загиблих та постраждалих говорити рано, наголосив чиновник.

Люди в розпачі розбирають уламки зруйнованих будинків, щоб врятувати тих, хто опинився під завалами.

Понад 70 людей рятувальники вже витягнули з-під завалів.

Наслідки землетрусу в Туреччині: відео

Важливо! 30 жовтня землетрус магнітудою 6,6 сколихнув береги Туреччини та Греції. Після землетрусу на місцевих пляжах піднявся рівень води і місто накрило величезною хвилею – вода зносила все на своєму шляху.



Президент Туреччини Реджеп Ердоган вже висловив співчуття співгромадянам, які постраждали внаслідок землетрусу в Ізмірі.