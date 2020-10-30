Нищівний землетрус в Туреччині: понад 200 поранених, під завалами перебувають десятки людей
Внаслідок сильного землетрусу в Егейському морі біля берегів Туреччини загинули 6 людей. Ще понад 200 постраждали. Лікарні в турецькому Ізмірі переповнені пораненими.
Міністр внутрішніх справ Туреччини Сулейман Сойлу повідомив, що в Ізмірському районі обвалились десятки будівель, під завалами яких можуть перебувати люди. Про це повідомляє видання Anadolu.
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Що відомо про жертв землетрусу в Ізмірі в Туреччині
- Наразі про точну кількість загиблих та постраждалих говорити рано, наголосив чиновник.
- Люди в розпачі розбирають уламки зруйнованих будинків, щоб врятувати тих, хто опинився під завалами.
- Понад 70 людей рятувальники вже витягнули з-під завалів.
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