У Румунії сталися кілька потужних землетрусів, один з них відчули у Чернівцях
У ніч проти 30 жовтня Румунія потерпала від серії землетрусі. Чернівецький сейсмолог Андрій Ніколаєв заявив, що поштовхи сталися у зоні плато Бирлад.
Підземні поштовхи відчули навіть мешканці Чернівців. Про це повідомляє місцеве видання "АСС".
Важливо Слідом за землетрусом Туреччину накрило цунамі: фото, відео
За інформацією чернівецького сейсмолога Андрія Ніколаєва, епіцентр землетрусу розташовувався між містами Ясси й Бакеу.
Це фактично на кордоні з Молдовою. Вогнище було на глибині 8 кілометрів, тобто в межах земної кори,
– сказав науковець.
Останній з серії землетрусів був найсильнішим, тож саме його відчули люди. Магнітуда найсильнішого поштовху складала 4,4. Попередні два поштовхи мали магнітуду 2,1 та 2,9.
Місто Ясси, що стало епіцентром землетрусу: карта
Поштовх відчули у Чернівцях: що про це відомо
Мешканці Чернівців у різних районах міста могли відчути землетрус о 00:40. Він був силою від 2 до 3 балів за 12-бальною шкалою. Містянам це не завдало жодної шкоди.
Землетруси у різних частинах світу
За останні кілька днів з'явилося чимало повідомлень про підземні поштовхи:
- Потужний землетрус магнітудою 7,5 стався 19 жовтня у морі поблизу Санд Пойнт на Алясці. Мешканців прибережних районів евакуюють, адже виникла загроза цунамі.
- Землетрус магнітудою 6,6 стався 30 жовтня на заході Туреччині. Епіцентр стихії був у районі міста Сеферліхісар у провінції Ізмір. Водночас у Греції також відчули сильні підземні поштовхи. Це спровокувало цунамі, яке накрило турецькі міста Сеферіхісар і Ізмір.
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