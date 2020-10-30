У ніч проти 30 жовтня Румунія потерпала від серії землетрусі. Чернівецький сейсмолог Андрій Ніколаєв заявив, що поштовхи сталися у зоні плато Бирлад.

Підземні поштовхи відчули навіть мешканці Чернівців. Про це повідомляє місцеве видання "АСС".

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За інформацією чернівецького сейсмолога Андрія Ніколаєва, епіцентр землетрусу розташовувався між містами Ясси й Бакеу.

Це фактично на кордоні з Молдовою. Вогнище було на глибині 8 кілометрів, тобто в межах земної кори,

– сказав науковець.

Останній з серії землетрусів був найсильнішим, тож саме його відчули люди. Магнітуда найсильнішого поштовху складала 4,4. Попередні два поштовхи мали магнітуду 2,1 та 2,9.

Місто Ясси, що стало епіцентром землетрусу: карта

Поштовх відчули у Чернівцях: що про це відомо

Мешканці Чернівців у різних районах міста могли відчути землетрус о 00:40. Він був силою від 2 до 3 балів за 12-бальною шкалою. Містянам це не завдало жодної шкоди.

Землетруси у різних частинах світу

За останні кілька днів з'явилося чимало повідомлень про підземні поштовхи: