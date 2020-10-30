НАТО та Євросоюз висловили готовність надати допомогу Туреччині та Греції. Обидві країни уже сильно постраждали, він нищівного землетрусу в Егейському морі 30 жовтня. Такі заявили пролунали після значного погіршення взаємин між Туреччиною та ЄС через вбивство вчителя біля Парижа.

Заява НАТО щодо допомоги Туреччині та Греції

Про це заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг. Відповідний допис зявися на його твіттер-сторінці.

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"Мене глибоко засмутили повідомлення про землетрус в Егейському морі. Мої думки – з тими, хто постраждав. НАТО висловлює готовність допомогти нашим союзникам – Греції та Туреччині", – зазначив він.

Якою буде ця допомога, Столтенберг не повідомив.

I am deeply saddened by the reports from the earthquake in the #Aegean. My thoughts go to all those affected. #NATO stands ready to help our Allies Greece and Turkey. — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) October 30, 2020

Що кажуть у ЄС про землетруси в Туреччині та Греції

Готовність надати допомогу також висловила і голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Вона також висловила жаль щодо інциденту.

"Ми стежимо за ситуацією та готові допомогти всіма можливими способами", – зауважила фон дер Ляйен.

My thoughts are with Greece and Turkey.



We are following the situation and we stand ready to help, in all possible ways. https://t.co/aQlxLGxUf8 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 30, 2020

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель, зі свого боку, підтвердив готовність ЄС надати допомогу Анкарі та Афінам. Він також висловив співчуття через трагедію, наголосивши, що уважно стежить за ситуацією.

Наші думки – з усіма людьми в Туреччині та Греції, які постраждали від страшного землетрусу в Егейському морі. Висловлюю найглибші співчуття сім'ям і друзям тих, хто втратив життя. ЄС запропонував допомогу, і я – готовий підтримати всі зусилля,

– заявив Боррель.

Our thoughts are with all people affected by the heavy earthquake in the Aegean, in Turkey and in Greece, sending my deepest condolences to the families and friends of those who have lost their lives. EU has offered assistance and is ready to support all efforts. #izmir — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) October 30, 2020

Водночас допомогу через землетрус запропонували й у Франції також запропонували допомогу Туреччині і Греції в зв'язку з землетрусом. За словами голови французького МВС Жана-Іва Ле Дріана, вони перебувають у повній солідарності з населенням Туреччини та Греції й готові мобілізуватися.

Un puissant séisme a frappé la Turquie et plusieurs îles grecques en mer Egée. Pleine solidarité avec les populations grecques et turques. Nous sommes à leurs côtés et prêts à nous mobiliser pour les aider. — Jean-Yves Le Drian (@JY_LeDrian) October 30, 2020

Цікавий момент

Пропозиції про допомогу прозвучали на тлі загострення взаємин ЄС із Туреччиною через вбивство у Франції чеченським радикалом вчителя. Останній, зі свого боку, демонстрував учням карикатури на пророка Мухаммеда з сатиричного журналу "Charlie Hebdo як приклад свободи вираження думки.

У зв'язку з цим президент Франції Еммануель Макрон заявив, що іслам переживає кризу по всьому світу. Він пообіцяв модифікувати закон від 1905 року, щоб ще більше відокремити релігію від держави, і ретельніше контролювати джерела фінансування мечетей.

Після цього турецький президент Реджеп Таїп Ердоган порадив Макрона перевірити психічне здоров'я, закликавши мусульманський світ і співгромадян бойкотувати французькі товари.

У Парижі та Брюсселі визнали ці висловлювання образливими.

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