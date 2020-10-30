Землетруси в Туреччині та Греції: НАТО та ЄС готові допомогти на тлі загострення взаємин
НАТО та Євросоюз висловили готовність надати допомогу Туреччині та Греції. Обидві країни уже сильно постраждали, він нищівного землетрусу в Егейському морі 30 жовтня. Такі заявили пролунали після значного погіршення взаємин між Туреччиною та ЄС через вбивство вчителя біля Парижа.
Заява НАТО щодо допомоги Туреччині та Греції
Про це заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг. Відповідний допис зявися на його твіттер-сторінці.
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"Мене глибоко засмутили повідомлення про землетрус в Егейському морі. Мої думки – з тими, хто постраждав. НАТО висловлює готовність допомогти нашим союзникам – Греції та Туреччині", – зазначив він.
Якою буде ця допомога, Столтенберг не повідомив.
Що кажуть у ЄС про землетруси в Туреччині та Греції
Готовність надати допомогу також висловила і голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Вона також висловила жаль щодо інциденту.
"Ми стежимо за ситуацією та готові допомогти всіма можливими способами", – зауважила фон дер Ляйен.
Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель, зі свого боку, підтвердив готовність ЄС надати допомогу Анкарі та Афінам. Він також висловив співчуття через трагедію, наголосивши, що уважно стежить за ситуацією.
Наші думки – з усіма людьми в Туреччині та Греції, які постраждали від страшного землетрусу в Егейському морі. Висловлюю найглибші співчуття сім'ям і друзям тих, хто втратив життя. ЄС запропонував допомогу, і я – готовий підтримати всі зусилля,
– заявив Боррель.
Водночас допомогу через землетрус запропонували й у Франції також запропонували допомогу Туреччині і Греції в зв'язку з землетрусом. За словами голови французького МВС Жана-Іва Ле Дріана, вони перебувають у повній солідарності з населенням Туреччини та Греції й готові мобілізуватися.
Цікавий момент
- Пропозиції про допомогу прозвучали на тлі загострення взаємин ЄС із Туреччиною через вбивство у Франції чеченським радикалом вчителя. Останній, зі свого боку, демонстрував учням карикатури на пророка Мухаммеда з сатиричного журналу "Charlie Hebdo як приклад свободи вираження думки.
- У зв'язку з цим президент Франції Еммануель Макрон заявив, що іслам переживає кризу по всьому світу. Він пообіцяв модифікувати закон від 1905 року, щоб ще більше відокремити релігію від держави, і ретельніше контролювати джерела фінансування мечетей.
- Після цього турецький президент Реджеп Таїп Ердоган порадив Макрона перевірити психічне здоров'я, закликавши мусульманський світ і співгромадян бойкотувати французькі товари.
- У Парижі та Брюсселі визнали ці висловлювання образливими.
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Головнее про землетрус у Туреччині та Греції
- Епіцентр землетрусу залягав у Егейському морі біля берегів Туреччини (провінція Ізмір). Його магнітуда становила 6,6. Водночас Європейський середземноморський сейсмологічний центр (EMSC) присвоїв землетрусу магнітуду 7 балів.
- За офіційними даними, наразі відомо про щонайменше шістьох загиблих і 607 поранених. Водночас понад 70 людей рятувальники вже витягнули з-під завалів.
- Загалом землетрус зруйнував щонайменше 20 будинків, і багато хто продовжує перебувати під завалами.
- Сильні підземні поштовхи відчували не тільки в Туреччині, але і в Греції. Тут землетрус викликав руйнування на острові Самос. Стихія тут забрала життя як мінімум чотирьох людей: загинули юнак і дівчина.
- Окрім того, щонайменше восьмеро людей отримали поранення різного ступеня важкості. Вони перебувають у госпіталях.
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