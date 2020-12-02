Жахлива аварія у місті Трір: кількість загиблих зросла до 5, серед них немовля – фото
У німецькому місті Трір 1 грудня позашляховик наїхав на людей, які йшли пішохідним переходом. Внаслідок отриманих травм загинули п’ятеро осіб, серед них немовля. Ще 14 пішоходів госпіталізували із важкими травмами.
Водія, яким виявився 51-річний місцевий житель, вже заарештували. Прокурор заявив, що підозрюваний був у стані сильного алкогольного сп'яніння. Про це повідомляє ВВС.
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Що відомо про інцидент
Аварія сталася в центрі західнонімецького міста Трір 1 грудня близько 13:45 за місцевим часом. Позашляховик перетнув пішохідний перехід, розкидаючи людей, після цього проїхав ще близько кілометра, перш ніж його зупинила поліція.
Поліція Тріру затримали винуватця трагедії / Фото mia.mk
Що відомо про загиблих та постраждалих
Від отриманих травм на місці загинули три жінки, віком 25, 52 та 73 роки, а також немовля дев’яти тижнів від народження. Батьків дитини та її однорічного братика доставили у лікарню. На жаль, життя 45-річного батька медикам врятувати не вдалося.
Загалом внаслідок наїзду були травмовані 14 пішоходів. Вони зараз перебувають в лікарні.
Зазначається, що усі учасники аварії є мешканцями Тріру.
До приїзду екстреної допомоги про постраждалих піклувалися перехожі.
У місті Трір позашляховик збив пішоходів / Фото Nbcnews
Мотив водія наразі невідомий
У поліції зазначили, що мотив 51-річного підозрюваного Бернда В. досі не з'ясований. Поліція не має доказів політичних чи релігійних спонукань.
Винуватець трагедії раніше не притягався до кримінальної відповідальності, але можливо, у нього були якісь психічні проблеми, які зіграли роль. Чоловік не мав постійного місця проживання та жив у позиченому автомобілі.
Прокурор Тріра кваліфікував злочин як багаторазове вбивство, замах на вбивство та небезпечні тілесні ушкодження. Розслідування триватиме певний час.
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