У німецькому місті Трір 1 грудня позашляховик наїхав на людей, які йшли пішохідним переходом. Внаслідок отриманих травм загинули п’ятеро осіб, серед них немовля. Ще 14 пішоходів госпіталізували із важкими травмами.

Водія, яким виявився 51-річний місцевий житель, вже заарештували. Прокурор заявив, що підозрюваний був у стані сильного алкогольного сп'яніння. Про це повідомляє ВВС.

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Що відомо про інцидент

Аварія сталася в центрі західнонімецького міста Трір 1 грудня близько 13:45 за місцевим часом. Позашляховик перетнув пішохідний перехід, розкидаючи людей, після цього проїхав ще близько кілометра, перш ніж його зупинила поліція.



Поліція Тріру затримали винуватця трагедії / Фото mia.mk

Що відомо про загиблих та постраждалих

Від отриманих травм на місці загинули три жінки, віком 25, 52 та 73 роки, а також немовля дев’яти тижнів від народження. Батьків дитини та її однорічного братика доставили у лікарню. На жаль, життя 45-річного батька медикам врятувати не вдалося.

Загалом внаслідок наїзду були травмовані 14 пішоходів. Вони зараз перебувають в лікарні.

Зазначається, що усі учасники аварії є мешканцями Тріру.

До приїзду екстреної допомоги про постраждалих піклувалися перехожі.



У місті Трір позашляховик збив пішоходів / Фото Nbcnews

Мотив водія наразі невідомий

У поліції зазначили, що мотив 51-річного підозрюваного Бернда В. досі не з'ясований. Поліція не має доказів політичних чи релігійних спонукань.

Винуватець трагедії раніше не притягався до кримінальної відповідальності, але можливо, у нього були якісь психічні проблеми, які зіграли роль. Чоловік не мав постійного місця проживання та жив у позиченому автомобілі.

Прокурор Тріра кваліфікував злочин як багаторазове вбивство, замах на вбивство та небезпечні тілесні ушкодження. Розслідування триватиме певний час.

Зверніть увагу! У МЗC перевіряють, чи немає серед потерпілих українців. Генконсульство України у Франкфурті-на-Майні перебуває у постійному контакті з поліцією Тріра.