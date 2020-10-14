Жахливе зіткнення вертольотів ВПС в Афганістані: загинуло 15 осіб
На півдні провінції Гільменд зіткнулися 2 вертольоти. Вони належали Військово-повітряним силам Афганістану.
В результаті зіткнення поблизу Нави ввечері 13 жовтня 2020 року загинуло щонайменше 15 людей. Про це повідомили на сайті Tolo News.
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За попередньою інформацією, вертольоти перевозили поранених співробітників сил безпеки.
Прессекретар губернатора провінції Омар Цвак підтвердив, що трагедія сталася в районі Нава. Втім, міністерство оборони Афганістану не коментує катастрофу. Причини зіткнення теж поки невідомі.