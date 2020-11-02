У жахливій ДТП у Польщі загинули дві українки: фото
У 80 кілометрах від Варшави, на трасі національного значення №50 у Польщі 30 жовтня сталася нищівна аварія, у якій загинули громадянки України. Всього ДТП забрала життя 4 осіб.
Про трагічний інцидент на дорозі повідомили у пресслужбі поліції Мазовецького воєводства Польщі. За даними слідчих, аварія сталася через порушення правил дорожнього руху далекобійником, який керував вантажівкою DAF.
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Що відомо про автотрощу під Варшавою
Як з'ясували правоохоронці, 64-річний далекобійник їхав у напрямку Вишогроду, коли на дорозі сталася аварійна ситуація. Щоб уникнути зіткнення із вантажівкою, яка рухалася попереду, водій виїхав на зустрічну смугу.
У пасажирів Ford Transit не було жодних шансів / Фото fakt.pl
Там DAF лоб у лоб влетів у Ford Transit. В останньому автомобілі перебували 51-річний мешканець Польщі, 25-річна жінка, а також дві українки 42 та 48 років.
Усі, хто був у мікроавтобусі, зазнали не сумісних із життям травм. Тіла загиблих за допомогою спецзасобів вирізали рятувальники.
Винуватець ДТП знаходиться у лікарні.
Внаслідок аварії загинули 4 особи / Фото fakt.pl
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