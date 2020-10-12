Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремень відреагував на ситуацію, яка трапилася в Одеській гімназії №4. Вчителька довела ученицю до сліз за те, що вона говорила українською мовою.

Як на скандал в одеській гімназії відреагував мовний омбудсмен

Вчителі, вихователі чи методисти, які дозволяють собі так поводитися з дітьми, не мають жодного права обіймати такі посади. Про це на фейсбук-сторінці заявив Тарас Кремень.

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Звертаюся до Міністерства освіти і науки України з вимогою провести відповідну роз’яснювальну роботу з усіма навчальними закладами, щоб попередити та не допустити подібних випадків утиску здобувачів освіти,

– підкреслив Кремень.

За словами мовного омбудсмена, будь-які прояви дискримінації людини, в тому числі за мовною ознакою, мають бути покараними.

Кремень також нагадав, що відповідно до законів України "Про освіту" та "Про забезпечення функціонування української мови як державної" мовою навчального процесу є українська.

Що трапилося в Одеській гімназії №4

Учителька малювання Раїса Пирогова при всьому класі довела ученицю до сліз. Все тому, що дівчинка забула вдома альбом та відповіла вчительці українською мовою. На що педагогиня заявила, що дитина ставить себе вище за всіх через те, що спілкується українською мовою. Дирекція школи вже звільнила таку вчительку з посади.