Україна не впорається без траншу, який обіцяє МВФ. Водночас виконувати вимоги, поставлені ним, український уряд не хоче. Ба більше, державний бюджет на 2021 рік є надто великим, МВФ просто не допустить цього. Однак нардепи нібито скорочувати витрати не збираються.

Нардеп від партії "Голос" Ярослав Железняк пояснив, що він намагається думати оптимістично і дуже надіється, що Україна все ж отримає транш МВФ. Однак в ефірі 24 каналу він заявив, що не бачить жодного кроку з боку влади, який би підтверджував, що уряд працює для досягнення цієї мети.

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"Бюджет, який подали до ВР на наступний рік – надто роздутий. Його у такому вигляді не пропустить МВФ. А нардепи, мої колеги, не люблять скорочувати бюджет. Вони навпаки своїми "хотілками" його б роздували", – пояснив Железняк.

Він зауважив, що немає сценарію, при якому Кабмін міг би впоратись з проблемами бюджету без траншу МВФ. В уряду, на думку нардепа, є 2 прості альтернативи:

припинити порушувати усі зобов'язання і отримати транш МВФ;

друкувати гроші, а водночас чекати колапсу системи.

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За словами Железняка, єдиний вихід у цій проблемі – аби нардепи припинили робити дурниці. "Вони створили проблему з МВФ самі. Це та історія, коли самі створили проблему, а потім самі нібито героїчно її вирішать", – наголосив нардеп.

Железняк назвав кроки, які потрібно зробити, аби отримати транш:

зупинити нардепів, аби ті не руйнували антикорупційну систему;

скоротити нормальний дефіцит бюджету, щоб не закладати "роздутих" видатків;

прийняти ті зміни, які вимагає від України МВФ, вони досить прості.



Що передбачає Держбюджет-2021 / Інфографіка 24 каналу