"Страшно": жертва поліцейських-ґвалтівників у Кагарлику налякана рішенням суду
Жертва зґвалтування в поліцейській дільниці Кагарлика прокоментувала рішення, яке суд виніс щодо одного з підозрюваних. Жінка розповіла, що їй страшно.
Дівчина, яка стала жертвою зґвалтування, розповіла ТСН про страх, який відчуває після останнього рішення суду.
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Вона боїться, що після того, як він вийшов на свободу, можуть випустити і головних її мучителів – Миколу Кузіва та Сергія Сулиму.
От і страшно, що випустили. Сьогодні випустили його, завтра випустять ще Кузіва або Сулиму… це через те і страшно,
– поділилася Неля.
Наразі Сулима і Кузів перебуваються у СІЗО. Саме їх підозрюють у побитті та зґвалтуванні Нелі. А ось Леваднюк, як мовиться в матеріалах слідства, утримував дівчину за руки під час наруги.
До слова, суд своє рішення з обґрунтуванням ще не оприлюднив. Поки невідомо, чому випустили з-під варти Леваднюка.
Головне про зґвалтування у Кагарлику
- 24 травня 2020 року у Кагарлицькому відділі поліції двоє правоохоронців побили та зґвалтували 26-річну жінку.
- Наступного дня затримали двох підозрюваних правоохоронців – Миколу Кузіва та Сергія Сулиму.
- Їм обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового тримання під вартою на 60 днів.
- Підозрювані не визнають свою провину.
- 27 жовтня Левандюка відпустили з-під варти.