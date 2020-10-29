Жертва зґвалтування в поліцейській дільниці Кагарлика прокоментувала рішення, яке суд виніс щодо одного з підозрюваних. Жінка розповіла, що їй страшно.

Дівчина, яка стала жертвою зґвалтування, розповіла ТСН про страх, який відчуває після останнього рішення суду.

Читайте також Адвокатка жертви зґвалтування в Кагарлику припускає, що підозрюваних звільнять з-під варти

Неля прокоментувала те, що одного з фігурантів справи – Ярослава Леваднюка – відпустили під домашній арешт.

Вона боїться, що після того, як він вийшов на свободу, можуть випустити і головних її мучителів – Миколу Кузіва та Сергія Сулиму.

От і страшно, що випустили. Сьогодні випустили його, завтра випустять ще Кузіва або Сулиму… це через те і страшно,

– поділилася Неля.

Наразі Сулима і Кузів перебуваються у СІЗО. Саме їх підозрюють у побитті та зґвалтуванні Нелі. А ось Леваднюк, як мовиться в матеріалах слідства, утримував дівчину за руки під час наруги.

До слова, суд своє рішення з обґрунтуванням ще не оприлюднив. Поки невідомо, чому випустили з-під варти Леваднюка.

Головне про зґвалтування у Кагарлику