Жертвами вірменських обстрілів стали майже 100 мирних жителів Азербайджану, – Баку
За час бойових дій в Нагірному Карабасі внаслідок вірменських обстрілів азербайджанських населених пунктів загинули 94 мирних жителі. Ще 414 людей отримали поранення.
З 27 вересня багато мирних жителів постраждали та стали жертвами конфлікту у Нагірному Карабасі. Про це повідомляє Генпрокуратура Азербайджану.
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Жертвами вірменських обстрілів стали 94 мирних азербайджанських громадян, 414 людей отримали поранення,
– йдеться у повідомленні.
Що відомо про інші наслідки збройного конфлікту
- зруйнований 3 041 будинок;
- непридатними для проживання у них стали 120 багатоквартирних будинків;
- пошкоджені 512 цивільних об'єктів.
Що відомо про конфлікт Вірменії та Азербайджану?Він триває давно, однак загострився 27 вересня 2020 року. У ніч на 10 листопада РФ, Азербайджан і Вірменія погодили тристоронню заяву про припинення вогню в Нагірному Карабасі. Крім того, домовленість передбачає введення в регіон російських миротворців та передачу низки районів Азербайджану.
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