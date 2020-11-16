За час бойових дій в Нагірному Карабасі внаслідок вірменських обстрілів азербайджанських населених пунктів загинули 94 мирних жителі. Ще 414 людей отримали поранення.

З 27 вересня багато мирних жителів постраждали та стали жертвами конфлікту у Нагірному Карабасі. Про це повідомляє Генпрокуратура Азербайджану.

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Жертвами вірменських обстрілів стали 94 мирних азербайджанських громадян, 414 людей отримали поранення,

– йдеться у повідомленні.

Що відомо про інші наслідки збройного конфлікту

зруйнований 3 041 будинок;

непридатними для проживання у них стали 120 багатоквартирних будинків;

пошкоджені 512 цивільних об'єктів.

Зверніть увагу! 13 листопада омбудсмен так званої "Нагірно-Карабаської республіки" Артак Бегларян заявив, що під час бойових дій в зоні конфлікту в період з 27 вересня по 9 листопада загинули 50 мирних жителів "НКР", понад 160 людей – отримали поранення. За його словами, 70% або 170 населених пунктів Нагірного Карабаху постраждали внаслідок обстрілу ЗС Азербайджану.