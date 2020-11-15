Двоє постраждалих від жахливого наїзду в Харкові – досі в лікарні. Жінка, яку на острівці безпеки збило авто, перебуває у комі, а дитині зібрали чверть мільйона на реабілітацію.

ДТП сталася у суботу 7 листопада, тоді машина влетіла у 4 пішоходів на одному з центральних проспектів. Детальніше про стан постраждалих – у сюжеті 24 каналу.

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Перед ДТП люди переходили через дорогу, зокрема бабуся, батько з сином та ще одна стороння жінка, яка з моменту наїзду перебуває у комі. Вона жодного разу не прийшла до тями, водночас лікарі не дають прогнозів щодо її стану.

Аварію відзняли вуличні камери – бабуся обнімала дитину, а вже через секунду в людей врізалась машина. Заступниця головного лікаря Харківської лікарні невідкладної допомоги Олена Полещук повідомила, що у пацієнтки важка черепно-мозкова травма, її стан вкрай важкий.

Вона постраждала більше за всіх та була госпіталізована до реанімаційного відділення. Її стан оцінювали вкрай важким як на момент госпіталізації, так і зараз,

– розповіла Олена Полещук.



Аварію відзняли вуличні камери / Скриншот з відео

Що відомо про постраждалу

Правоохоронці не одразу встановили особу збитої, через це адвокати поки не можуть представляти її інтереси в суді. Водночас родиною взялися опікуватися безкоштовно.

Адвокат постраждалої родини Ігор Черняк зазначив, що поки не вдалось сконтактуватись із родичами жінки чи уповноваженими представниками. За неофіційною інформацією, її родичі загинули в результаті ДТП, йдеться про чоловіка та про сина – однак відповідну інформацію ще не підтверджено, сказав адвокат.



Адвокат зазначив, що не вдалось сконтактуватись із родичами жінки / Скриншот з відео

Який стан у постраждалого хлопчика

У лікарні також залишився і збитий хлопчик. На наступний день після ДТП Артему виповнилося 10 – свій новий рік життя зустрів у реанімації. Заступниця головного лікаря Харківської лікарні невідкладної допомоги Олена Полещук розповіла, що у нього виявили перелом двох нижніх та верхньої кінцівки.

Стан дитини оцінювався як важкий. Його госпіталізували до реанімаційного відділення, а наразі узгодили переведення до профільного дитячого стаціонару,

– сказала заступниця головного лікаря.

Постраждалих лікують коштом міста, а на реабілітацію дитини гроші зібрали після посту в соцмережах. Небайдужі зібрали чверть мільйона гривень – мінімум стільки знадобиться на те, щоб дитина знову почала ходити.

Де перебуває винуватець ДТП

За кермом авто перебував Алі Хенді, колишній харківський студент із Єгипту. Як повідомив адвокат постраждалих Ігор Черняк, зі сторони винного ніяких пропозицій щодо допомоги родині чи жінці, яка перебуває в комі, не надходило.

Іноземець чекатиме на суд у СІЗО, свою провину він визнав, але стверджує, що трагедія сталася, коли його авто вдарила інша машина. Як відомо, у нього – понад 20 дорожніх порушень і зараз він перебуває під судовою заставою через напад із ножем.



Іноземець чекатиме на суд у СІЗО / Скриншот з відео

