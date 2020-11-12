Більше двох десятиліть тому – 31 жовтня 2000 року Рада безпеки ООН ухвалила Резолюцію 1325. Вона має назву "Жінки. Мир. Безпека". Це перший міжнародний документ, що порушив проблему впливу конфліктів на жінок. Відтоді світ, і такі організації як НАТО, доклали неабияких зусиль для становлення гендерної рівності.

Дедалі більше жінок залучають до політичних та військових процесів. Втім остаточно гендерного балансу наразі не досягнула жодна держава світу. Як захистити жіночі права та посилити їхню роль у гарантуванні миру – обговорювали учасники віртуального діалогу НАТО. Все найцікавіше з гендерної конференції – у програмі "Фактор безпеки" на 24 каналі.

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У події взяли участь понад 450 учасників. Дискутували насамперед про вплив гендерної рівності на безпеку у майбутньому.

"Резолюція вплинула на весь світ. Вона змінила курс дискусій про безпеку. Вона змінила НАТО", – розповів генсекретар НАТО Єнс Столтенберг.

Він також додав, що світ змінюється, а разом з ним трансформується й Альянс. Саме у здатності НАТО адаптуватися до нових умов та загрозі полягає його сила. Адже як сучасна та найпотужніша безпекова організація у світі Північноатлантичний альянс захищає усіх своїх громадян – незалежно від статі.

Гарантії нашої безпеки та захист фундаментальних цінностей, які є запорукою світового порядку – наша спільна справа. Всі 30 союзників НАТО і надалі сприятимуть становленню гендерної рівності,

– зазначив Єнс Столтенберг.

4 головні принципи Резолюції гарантують:

жінкам участь і представництво в усіх царинах суспільного життя;

захист їхніх прав під час конфліктів;

запобігання всім формам насильства;

допомогу в реабілітації.

Про ці ж заходи нагадали і учасники конференції.

"Від місця та безпеки жінок залежить стійкість та безпека націй", – розповів виконавчий директор Інституту з проблем жінок, миру та безпеки джорджтаунського університету Меланн Вервер.

Ставлення до жінок в Альянсі

Досягнення гендерної рівності в усіх сферах – один із пріоритетів НАТО. Від політики до стратегічного планування, від проблем освіти до участі у військових операціях – Альянс розширює участь жінок на всіх рівнях. 8 країн НАТО мають амбасадорок, ще 7 – міністерок оборони. Жінки в Альянсі мають ті самі права, що і чоловіки. Проте повноцінного гендерного балансу поки що не досягнуто.

"Упродовж десятиліть Альянс працював над зменшенням перешкод для жінок у царині безпеки. На сьогодні залученість жінок у збройних силах союзників становить 12%. Це досі дуже низький показник. Але це вдвічі більше, ніж було 20 років тому", – сказав генсекретар НАТО.



Єнс Столтенберг / Фото Getty images

Жінки у країнах НАТО можуть обіймати й будь-які військові посади, для них відкритий шлях до кар'єрних сходів у секторі оборони.

"Наші збройні сили потребують найкращих військових. Ми не можемо дозволити собі ігнорувати навички половини нашого населення. Пілоти, моряки, інженери або фахівці з кібербезпеки – жінки відіграють важливу роль у національній обороні", – зазначив Столтенберг.

Про всі складнощі підкорення вершин у секторі безпеки розповіла і міністерка оборони Північної Македонії. Радміла Шекерінська пройшла тернистий шлях від рядового політика до прем'єр-міністерки держави. А у 2017 році очолила Міністерство оборони Північної Македонії.

Мене виховували дуже сильна мати і дуже впевнений батько, тому я вірила у рівність перші 20 років свого життя. І лише побачивши реальну картину у своїй країні, я зрозуміла важливість усіх цих дискусій про гендерний баланс,

– пояснила Радміла Шекерінська.

Мир є необхідною умовою для гарантій здоров'я, рівності і безпеки. Втім сьогодні більш як 2 мільярди людей живуть у зоні конфлікту. У цих країнах жінки вимушені докладати більше зусиль, щоб боротися за свої права. Вони продовжують відстоювати їх навіть в умовах пандемії. Проте, як і раніше, залишаються на лаві запасних.

Роль жінки в конфлікті

Упродовж сотень століть жінок сприймали винятково, як жертв або потерпілих конфліктів. Адже в умовах війни – саме вони опиняються в найуразливішому становищі, найбільше потерпають від сексуального насильства та тортур.

Водночас жінки здатні відігравати роль лідерів у врегулюванні конфліктів. Світовий досвід доводить – їхні зусилля збільшують шанси на укладення мирної угоди. Попри це жінки переважно не беруть участі у процесах офіційних переговорів – ані як медіатори, ані як підписанти мирних угод.

"Жінки зусиллями у власних родинах, громадах, організаціях запобігають конфліктам. Вони можуть бути критиками, учасниками переговорів, посередниками між органами державної влади та суспільством", – очільниця Міністерства оборони Північної Македонії.

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Гендерні підходи повинні не тільки відображати інтереси та потреби жінок, а й забезпечувати їхнє лідерство, необхідне, щоб долати загрози – і не лише військові. Зокрема, жінки активно беруть участь у наукових дослідженнях про зміни клімату, в боротьбі на захист природи, інформують суспільство про загрози планеті.

Сьогодні жінки відіграють важливу роль не лише у запобіганні конфліктам. Вони на передовій фронту боротьби зі змінами клімату,

– розповів виконавчий директор Інституту з проблем жінок, миру та безпеки джорджтаунського університету.

Нині НАТО не лише сприяє гендерному балансу в країнах союзників, а й допомагає розвиватися у цьому напрямку партнерам.

"Ми ділимося досвідом та формуємо взаєморозуміння з партнерами з усього світу. Від ООН до Африканського союзу, від Грузії до Йорданії і від Швеції до Нової Зеландії", – наголосив генеральний секретар НАТО.

Залучаючи жінок до становлення миру у зоні конфлікту, Альянс посилює спроможність тамтешніх політичних та збройних сил. У 2019 році місію НАТО в Іраку очолила бригадний генерал з Канади Дженні Каріньян. Чимало жінок залучені й до становлення миру в Афганістані.

Цілі НАТО до 2030 року

І надалі докладати зусиль та досягнути гендерної рівності в усіх сферах життя – одна з цілей НАТО до 2030 року.

Моє бачення НАТО-2030 базується на 3-х пріоритетах. Переконатися, що Альянс залишається сильним військово, міцнішає політично і застосовує глобальний підхід. Наші зусилля щодо жінок, миру та безпеки мають важливий внесок у кожну з цих сфер,

– зазначив Столтенберг.

Саме тому генеральний секретар НАТО вкотре закликав союзників активніше залучати жінок до лав Збройних сил та до вирішення стратегічних для країни питань.

Жінки нині перебувають на передовій боротьби за мир в різних куточках світу. Хоча й досі змушені долати бар'єри на шляху до захисту своїх прав. Залучення жінок до процесів становлення миру та безпеки, без сумнівів, допоможе запобігти конфліктам та зміцнити оборону держав.

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