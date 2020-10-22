Жіночий рух партії "За майбутнє" передав сьогодні до Офісу Президента пів мільйона підписів за відставку міністра охорони здоров'я Максима Степанова.

У партійній організації заявляють, що Україна досі не готова до епідемії COVID-19, попри те, що в Міністерства охорони здоров'я було для цього пів року й достатньо фінансування.

"Усі фахівці – науковці, інфекціоністи, лікарі й навіть політики – попереджали: восени на нас чекає потужна хвиля коронавірусу. Вони буквально кричали: треба до неї готуватися! Коли сформували фонд для протидії COVID-19, була надія, що влада правильно розподілить ресурси. Але з майже 65 млрд грн, більш ніж половина пішло на будівництво та ремонт доріг", – заявила під час акції лідерка Жіночого руху партії "За майбутнє" Ірина Суслова.

Жіночий рух політсили звернувся безпосередньо до лідера правлячої партії Президента Зеленського.

"Пане президенте, пам'ятайте, на вас – найбільша відповідальність. Бо "степанови" приходять та йдуть, а глава держави відповідає перед своїм народом і перед майбутніми поколіннями. Ми хочемо, щоб ви знали правду! Ми хочемо, щоб ви визначились, з ким ви: з Україною чи з міністром Степановим? Якщо з Україною, то вже сьогодні – завтра цей міністр має піти у відставку!", – заявила Суслова.

Нагадаємо: напередодні лідер партії "За майбутнє" Ігор Палиця заявив, що уряд не зробив нічого, щоб захистити людей від коронавірусу. Тому політсила вимагатиме від Президента відставки Степанова й передасть Зеленському зібрані за відставку міністра підписи.

"Ми повинні робити висновки й по уряду, і по Міністерству охорони здоров'я. Наша партія зібрала пів мільйона підписів за відставку керівника МОЗ. Через їхню бездіяльність умирають українці! І вони повинні відповідати!", – сказав Палиця у вівторок з парламентської трибуни.

Звернення і підписи під ним офіційно передали Президенту й отримали реєстраційний номер вхідної кореспонденції в ОП. У партії вважають, що Президент Зеленський тепер зобов'язаний відреагувати на це звернення.