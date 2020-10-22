Жіночий рух партії "За майбутнє" передав президенту пів мільйона підписів за відставку Степанова
Жіночий рух партії "За майбутнє" передав сьогодні до Офісу Президента пів мільйона підписів за відставку міністра охорони здоров'я Максима Степанова.
У партійній організації заявляють, що Україна досі не готова до епідемії COVID-19, попри те, що в Міністерства охорони здоров'я було для цього пів року й достатньо фінансування.
"Усі фахівці – науковці, інфекціоністи, лікарі й навіть політики – попереджали: восени на нас чекає потужна хвиля коронавірусу. Вони буквально кричали: треба до неї готуватися! Коли сформували фонд для протидії COVID-19, була надія, що влада правильно розподілить ресурси. Але з майже 65 млрд грн, більш ніж половина пішло на будівництво та ремонт доріг", – заявила під час акції лідерка Жіночого руху партії "За майбутнє" Ірина Суслова.
Жіночий рух політсили звернувся безпосередньо до лідера правлячої партії Президента Зеленського.
"Пане президенте, пам'ятайте, на вас – найбільша відповідальність. Бо "степанови" приходять та йдуть, а глава держави відповідає перед своїм народом і перед майбутніми поколіннями. Ми хочемо, щоб ви знали правду! Ми хочемо, щоб ви визначились, з ким ви: з Україною чи з міністром Степановим? Якщо з Україною, то вже сьогодні – завтра цей міністр має піти у відставку!", – заявила Суслова.
Нагадаємо: напередодні лідер партії "За майбутнє" Ігор Палиця заявив, що уряд не зробив нічого, щоб захистити людей від коронавірусу. Тому політсила вимагатиме від Президента відставки Степанова й передасть Зеленському зібрані за відставку міністра підписи.
"Ми повинні робити висновки й по уряду, і по Міністерству охорони здоров'я. Наша партія зібрала пів мільйона підписів за відставку керівника МОЗ. Через їхню бездіяльність умирають українці! І вони повинні відповідати!", – сказав Палиця у вівторок з парламентської трибуни.
Звернення і підписи під ним офіційно передали Президенту й отримали реєстраційний номер вхідної кореспонденції в ОП. У партії вважають, що Президент Зеленський тепер зобов'язаний відреагувати на це звернення.