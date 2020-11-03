Кількість жирів має становити 30% від денної норми калорій.

Про те, що жири обов'язково повинні бути в харчуванні, я сподіваюся, знає багато хто з нас. Жири виконують багато функцій в нашому організмі. Ось деякі з них. Зверніть увагу! Сезон застуд не за горами: розповідаємо як зміцнювати імунітет

Жири – це клітинні мембрани

Оболонка кожної клітини в нашому організмі складається з ліпідів. Вона захищає всі структури життєзабезпечення, які знаходяться всередині клітини, від упливу шкідливих речовин. Якщо мембрани клітин функціонують погано, в наші клітини з труднощами надходять мінерали і вітаміни, навіть якщо ми їх вживаємо додатково у вигляді препаратів, а також погано виводяться продукти життєдіяльності. Тому любителі дієт з обмеженням жиру, або ті, хто приймають "жироспалювальні" препарати, повинні знати, що таким чином вони не дають своїм клітинам нормально функціонувати, тримають їх на вітамінно-мінеральному голоді. А якщо і досягнуть бажаного результату, то зі шкодою для здоров'я.

Жири не тільки підтримують здоров'я шкіри, очей та інших тканин, так як входять до складу мембран.

Жири допомагають нам дихати

Наші легені схожі на гіллясте дерево. Великі бронхи до периферії діляться на більш дрібні і закінчуються бронхіолами, з пухирцями на їх закінченнях. Ці пухирці називаються альвеолами. У них міститься повітря. Для організму важливо, щоб альвеоли все наше життя перебували в розправленому стані, інакше ми не зможемо дихати, не буде проходити газообмін в організмі – надходження кисню і виділення вуглекислого газу. Підтримує альвеоли в розправленому "робочому" стані сурфактант, речовина, що на 90% складається з жиру і на 10% з білка. Дихаємо ми з моменту нашого народження саме завдяки сурфактанту. Тому жир, який ми вживаємо з їжею, йде в першу чергу на синтез сурфактанту, щоб забезпечити нам дихання, а, отже, і саме життя.

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Холестерин = статеві гормони

В організмі чоловіків і жінок статеві гормони синтезуються з холестерину. Якщо жирів в харчуванні не вистачає, порушується синтез тестостерону у чоловіків і естрогенів у жінок.

Важливо, щоб жири були якісні, і треба знати, скільки їх необхідно кожній конкретній людині, з урахуванням її фізичних параметрів, роду діяльності, фізичного навантаження.

Скільки жирів допустимо споживати?

В здоровому раціоні адекватна кількість жирів має становити 30% від денної калорійності.

Рівень загального жиру, який можна споживати в день людині, яка притримується харчування в 2000 калорій, складе 70 г. Звичайно, це число може варіюватися від людини до людини. Наприклад, експерти з FDA (Управління з продовольства і медикаментів США) кажуть, що людині, яка споживає тільки 1500 калорій в день, може знадобитися максимум 50 – 55 грамів загального жиру в день. В іншому випадку велика чи менша цифри жирів в харчуванні приведуть до порушення обміну речовин, спровокують збільшення жирових запасів в організмі і приведуть до проблем зі здоров'ям.

Але жири не роблять людей "жирними" при правильному балансі жирів, білків і вуглеводів в харчуванні.

Жири – джерело жиророзчинних вітамінів А, Д, Е, К

Імунна, репродуктивна, антиоксидантна, гормональна та інші функції в організмі залежать від цих вітамінів. Відсутність якісних жирів в харчуванні може привести до їх дефіциту.

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Це далеко не все, що корисно знати про жири. Але і цього, на мій погляд, достатньо, щоб уважніше ставиться до їх споживання. Однак це не аргумент на користь того, щоб їсти їх занадто багато. Ми повинні зосередитися на якості споживаних жирів. А який при цьому буде раціон – вже окрема розмова.