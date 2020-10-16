Після деокупації Донбасу жителі з російськими паспортами зможуть залишитися там. Однак вони вважатимуться іноземцями.

Люди, які живуть на території Донецької та Луганської областей та мають паспорти РФ, матимуть вільний вибір після деокупації. Про це міністр реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявив в інтерв’ю хорватському каналу N1.

Читайте також Чи залишаються громадянами України ті, хто отримав паспорт на Донбасі: пояснення Мережка

За його словами, вони зможуть або залишитися та жити на Донбасі у статусі іноземця, або виїхати.

Резніков уточнив, що у цьому питанні Україна хоче вчинити як Хорватія – дати можливість вибору та захистити нацменшини.

Міністр нагадав, що на підконтрольній уряду території наразі проживають приблизно 1,5 мільйона переселенців. Вони також мають право повернутися на Донбас. Крім того, у регіоні є велика діаспора не лише росіян, а й інших національностей, зокрема вірмен та греків, які змушені були виїхати.

"Кожна людина і національна меншина мають право на реалізацію своїх прав", – підсумував Резніков.

Що відомо про російські паспорти на Донбасі