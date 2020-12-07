Більшість українців не погоджуються з тим, що жителі непідконтрольних районів Донбасу отримали російські паспорти через те, що не мали вибору і були змушені це робити. Фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва та Школа політичної аналітики НУ "Києво-Могилянська Академія" проаналізували результати опитувань громадської думки.

Їх провели упродовж вересня 2019 – листопада 2020 року. Про це повідомили організатори опитування на пресконференції Укрінформ.

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Про що запитували

У вересні 2019 року і у вересні 2020 року запитували про те, як респонденти оцінюють отримання російських паспортів. Запитання звучало: "Ті, хто на непідконтрольних територіях Донбасу отримав російські паспорти, не мали вибору і були вимушені це робити".

Тобто ми запитували не тільки про те, як взагалі оцінюється цей факт, а наскільки люди згодні саме з таким твердженням про відсутність вибору,

– зазначила наукова директорка Школи політичної аналітики НаУКМА Анна Осипчук.

Результати опитування

Експертка додала, що більшість опитаних громадян підтримує обмеження у правах тих, хто співпрацював з органами окупаційної влади. Водночас, більшість українців виступає за підтримку тих громадян України, які працювали на окупаційну владу, але свідомо перейшли на бік України.

Дослідження "Війна і мир на Донбасі": коротко

Повна назва дослідження: "Війна і мир на Донбасі: як змінилися настрої українців за рік після Паризького саміту Нормандської четвірки".

Воно підсумувало результати опитувань громадської думки з вересня 2019 по листопад 2020 року.

Опитування організатори замовляли у Київського міжнародного інституту соціології та Infosapiens.

Його здійснили за фінансової підтримки Ініціативи з розбудови аналітичних центрів Міжнародного фонду "Відродження" і посольства Швеції.

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