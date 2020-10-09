9 чоловіків створили "альтернативну організацію", яка мала б керувати Прилуками. При цьому легальна влада, за задумами зловмисників, мала б бути відсторонена від виконання обов'язків. 9 жовтня заколотників затримали.

Злочинне угрупування, до складу якого увійшли підозрювані, діяло заради розхитування суспільно-політичної ситуації в регіоні, повідомили у пресслужбі СБУ.

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За даними слідчих, до групи увійшли 9 жителів Прилук. Вони розробляли плани щодо створеня "альтернативної влади" та намагалися легалізувати її за допомогою підробленого статуту міськради. Але їх затримали.

Як діяли затримані

Для втілення планів зловмисники створили сторінку у соцмережах, де підбурювали людей приєднатися до заколотників.



Заколотники створили підроблені печатки та штампи / Фото пресслужби СБУ

Щоб відсторонити чинну владу, зловмисники поширювали інформацію про створення "ліквідаційної комісії" щодо фактивного руйнування місцевого самоврядування.

Що чекає на членів угрупування

Під час обшуків у домівках фігурантів карної справи правоохоронці знайшли комп'ютери із документами, які свідчать про плани зловмисників. Крім того, правоохоронці вилучили:

підроблені статутні документи;

посвідчення;

печатки та штампи, які підтверджують протиправну діяльність.



У членів угрупування знайшли фейкові документи / Фото пресслужби СБУ

Що загрожує затриманим

За фактом порушення закону співробітники СБУ розслідують справу про спробу насильницької зміни чи повалення конституційного ладу та захоплення державної влади. Спецслужба також шукає людей, які також приєдналися до угрупування.

Якщо провину затриманих доведуть у суді, їх можуть посадити на строк від 5 до 10 років. Наразі правоохоронці вирішують питання про обрання їм запобіжного заходу. Невдовзі затриманим повідомлять про підозру.