Працівники Департаменту стратегічних розслідувань 24 листопада попередили замовне вбивство в Житомирі. За даними слідства, місцевий підприємець вирішив вбити свого ексбізнес-партнера.

За вбивство колишнього колеги чоловік збирався заплатити 15 тисяч доларів, повідомили у національній поліції. Злочин він нібито просив замаскувати під нещасний випадок.

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Замовника затримали під час передачі кілеру частини винагороди.

Що відомо про плани замовного вбивства бізнесмена в Житомирі

Як стверджують правоохоронці, 41-річний мешканець Житомира хотів винайняти знайомого. Але в них нічого не вийшло. Про наміри зловмисників дізналися поліцейські.

Вони задокументували плани бізнесмена та затримали його. Наразі зловмиснику готуються повідомити про підозру у вчиненні замаху на умисне вбивство з корисних мотивів. Санкція цієї статті передбачає до 15 років тюрми або довічне ув'язнення.

Досудове розслідування інциденту триває. Незабаром затриманому обиратимуть запобіжний захід.

Дивіться відео затримання підприємця, який нібито замовив вбивство колишнього бізнес-партнера: