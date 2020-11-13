У Житомирі не впроваджуватимуть карантин вихідного дня. Місцева влада вважає, що локдаун по суботах та неділях не допоможе вирішити проблему з COVID-19.

Вірусологи та епідеміологи підтверджують неефективність карантину вихідного дня. Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав мер Житомира Сергій Сухомлин.

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У мене особисто немає морального права вводити додаткові карантинні обмеження. Це питання з розгляду виконкому сьогодні зняли. Додаткові обмеження – це відповідальність за людей, які втрачають можливість заробляти та годувати свої сім'ї,

– наголосив Сухомлин.

Окрім того, мер наголосив, що 11 листопада працівників міської ради вибірково тестували на наявність антитіл. Результати показали, що з 40 людей коронавірусом перехворіли 16 тестованих.

Сухомлин також наголосив, що наступного тижня всім працівникам шкіл Житомира зроблять ІФА-тестування.

Зверніть увагу! З 14 листопада в Україні діятиме карантин вихідного дня. Відповідне рішення прийняв Кабмін. Однак деякі міста вже відмовилися вводити локдаун вихідного дня. Детальніше про ситуацію читайте тут.