У Житомирі в стоматологічній клініці між керівницею закладу й працівником виник конфлікт. Чоловік вдарив директорку чимось важким – йому загрожує тюрма за замах на вбивство.

Сварка виникла на фінансовому підґрунті – підлеглий директорки клініки був винен їй гроші. Про це повідомляє Національна поліція в Житомирській області.

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Обставини злочину

Директорку стоматологічного центру привезли у тяжкому стані в лікарню 19 листопада. В неї були травми голови та ока.

Її знайшли без свідомості у власному робочому кабінеті.

Зараз її життю нічого не загрожує – стан пацієнтки стабільний, говорять лікарі.

Хто напав на жінку

За всіма ознаками було зрозуміло, що вона не могла сама травмуватися.

Поліція розшукувала нападника й знайшла – ним виявився раніше вже судимий чоловік, який працював у цій клініці. Йому 28 років.

Між потерпілою та молодиком виник конфлікт на ґрунті робочих відносин та боргових зобов’язань чоловіка,

– пишуть на сайті Нацполіції.

Зловмисника затримали 27 листопада 2020 року. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком на 15 років або довічне.

Клініка, де був скоєний цей злочин / Фото Нацполіції