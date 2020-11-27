У Житомирі працівник стоматології напав на свою начальницю: жінка вижила, а чоловіка судитимуть
У Житомирі в стоматологічній клініці між керівницею закладу й працівником виник конфлікт. Чоловік вдарив директорку чимось важким – йому загрожує тюрма за замах на вбивство.
Сварка виникла на фінансовому підґрунті – підлеглий директорки клініки був винен їй гроші. Про це повідомляє Національна поліція в Житомирській області.
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Обставини злочину
Директорку стоматологічного центру привезли у тяжкому стані в лікарню 19 листопада. В неї були травми голови та ока.
Її знайшли без свідомості у власному робочому кабінеті.
Зараз її життю нічого не загрожує – стан пацієнтки стабільний, говорять лікарі.
Хто напав на жінку
За всіма ознаками було зрозуміло, що вона не могла сама травмуватися.
Поліція розшукувала нападника й знайшла – ним виявився раніше вже судимий чоловік, який працював у цій клініці. Йому 28 років.
Між потерпілою та молодиком виник конфлікт на ґрунті робочих відносин та боргових зобов’язань чоловіка,
– пишуть на сайті Нацполіції.
Зловмисника затримали 27 листопада 2020 року. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком на 15 років або довічне.
Клініка, де був скоєний цей злочин / Фото Нацполіції
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